  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет

"Недавно вышло расследование о дочери Путина и выяснилось, что ее гражданский муж и отец ее ребенка имеет фамилию Зеленский. Это артист. Как вы думаете, это должна быть большая боль для отца?" – спросила у Арестовича журналистка, подразумевая совместную публикацию российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel о том, что Тихонова с 2016 года живет с 52-летним Игорем Зеленским, который является однофамильцем президента Украины Владимира Зеленского. У пары есть общая дочь, которая родилась в 2017 году.

Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля 2022 года он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел".

По словам Арестовича, то, что гражданский муж дочери Путина носит такую же фамилию, как и украинский президент, может привести к казусу при выборе имени для будущего сына Тихоновой и ее партнера.

"Тут же момент какой? Вдруг они сына захотят в честь дедушки назвать? Получится Владимир Зеленский. Внук. Сразу вспоминается хасидская пословица, которая звучит так: "Бог создал человека, потому что любит анекдоты", – ответил Арестович. – Чтобы понять историю, надо посмотреть на нее как на анекдот. Смотрите, как Господь крутит эту тему. Ну представьте, в честь деда назвать – это же святое? Более того, у подавляющего большинства семей является традицией. Вот я в честь деда назван. Тем не менее если назвать Владимир, а фамилия Зеленский – как-то неловко выходит. Или Владимир Путин – ну тут еще вопрос, что более неловко для будущего ребенка. Поэтому, казус, конечно. И этот казус предстоит решать. Вот так это догоняет даже на семейном уровне".

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Видео: Politeka Online / YouTube

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