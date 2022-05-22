  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет

"Недавно вышло расследование о дочери Путина и выяснилось, что ее гражданский муж и отец ее ребенка имеет фамилию Зеленский. Это артист. Как вы думаете, это должна быть большая боль для отца?" – спросила у Арестовича журналистка, подразумевая совместную публикацию российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel о том, что Тихонова с 2016 года живет с 52-летним Игорем Зеленским, который является однофамильцем президента Украины Владимира Зеленского. У пары есть общая дочь, которая родилась в 2017 году.
Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля 2022 года он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел".
По словам Арестовича, то, что гражданский муж дочери Путина носит такую же фамилию, как и украинский президент, может привести к казусу при выборе имени для будущего сына Тихоновой и ее партнера.
"Тут же момент какой? Вдруг они сына захотят в честь дедушки назвать? Получится Владимир Зеленский. Внук. Сразу вспоминается хасидская пословица, которая звучит так: "Бог создал человека, потому что любит анекдоты", – ответил Арестович. – Чтобы понять историю, надо посмотреть на нее как на анекдот. Смотрите, как Господь крутит эту тему. Ну представьте, в честь деда назвать – это же святое? Более того, у подавляющего большинства семей является традицией. Вот я в честь деда назван. Тем не менее если назвать Владимир, а фамилия Зеленский – как-то неловко выходит. Или Владимир Путин – ну тут еще вопрос, что более неловко для будущего ребенка. Поэтому, казус, конечно. И этот казус предстоит решать. Вот так это догоняет даже на семейном уровне".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.
Тихонова ранее была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером. Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались.
Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.
В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".
В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".