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СМИ нашли нового избранника дочери Путина Тихоновой. Это артист балета Зеленский, у пары есть дочь

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Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист "скорее всего, партнер дочери Путина"
Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист – "скорее всего, партнер дочери Путина"
Фото: ЕРА

19 мая вышло совместное расследование российского издания "Важные истории" и немецкого Der Spiegel, в котором говорится, что младшая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова в последние годы живет с известным российским артистом балета Игорем Зеленским.

Зеленский (однофамилец президента Украины Владимира Зеленского) в 2016 году возглавил Баварский государственный оперный балет и с тех пор, вероятно, живет в немецком Мюнхене. 

Когда познакомились Зеленский и Тихонова, неизвестно. По данным "Важных историй", с 2017 года дочь Путина жила на две страны, регулярно (иногда по несколько раз в месяц) летая в Мюнхен, а в 2019-м переехала в Германию.

Источники "Важных историй" сообщили, что у Зеленского и Тихоновой есть дочь, которая родилась в 2017 году. Собеседник Der Spiegel в Баварском балете сказал, что артист – "скорее всего, партнер дочери Путина", хотя журналисты не спрашивали об их семейных связях. Издание пишет, что имеет копии паспортов всех троих – журналисты получили документы из электронной почты охранника Тихоновой Алексея Скрипчака, который покупал паре и ребенку билеты на чартерный рейс из Мюнхена в Москву в 2019 году. 

"Важные истории" отмечают, что в балетном мире ходят слухи о "крутом нраве" Игоря Зеленского и его репутации "плохого парня", но российский "Коммерсантъ" писал еще в 2016 году, что у него "по непроверенным данным" есть серьезная поддержка на высоком уровне.

52-летний Зеленский в 2018 году вошел в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Инициировал проект лично Путин. Контракт артиста с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но 4 апреля он объявил об уходе с должности из-за "семейных, личных дел". 

"Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке", – заявил Игорь Зеленский. 

Управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (они звонили от имени министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко) сказал, что Зеленского подвели к выводу о необходимости покинуть должность. 

"Мы с ним говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно", – сказал Дорни. "Важные истории" пришли к выводу, что причина увольнения – в отказе Зеленского публично осудить войну России против Украины. 

Где сейчас Тихонова и Зеленский – неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не взял трубку. 

Тихонова ранее была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардеромАгентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.

Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете. 

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Мюнхен, дети, Катерина Тихонова, балет, девочка, Игорь Зеленский
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