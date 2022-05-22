"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны

Во время вступления режиссер говорил на русском языке, заявив, что это его родной язык, "на котором он разговаривал в родном Киеве с детства".

Лозница в своей речи назвал российскую культуру "достижением и богатством Украины", а ее бойкот – архаичным и деструктивным, противоречащим "европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения".

Режиссер также заявил, что нельзя отождествлять злодейства, "совершаемые нынешним российским режимом с творениями скорбных пророков в своем несчастном отечестве".

Украинская журналистка Елена Чиченина, реагируя на заявление Лозницы, назвала его речь манипулятивной, подчеркнув, что он давно проживает в Германии и не знает, что на самом деле происходит в Украине.

"Раньше я к таким людям относилась достаточно терпимо. Типа, ну давайте подискутируем. Где-то с начала марта я стала их презирать и бояться, потому что они своей глупостью или отсутствием гордости или продажностью несут непосредственную угрозу моей жизни. Особенно противно от тех, кто с самого начала были в безопасности и избежали прямого контакта с тем, что так горячо защищают", – написала она в Facebook.

Украинский продюсер и сценарист Анна Паленчук в Facebook назвала заявление Лозницы отвратительным, а его самого сравнила с выступающей в Кремле перед российскими оккупантами украинской певицей Таисией Повалий.

"Сергей, у тебя была возможность сказать о 100 500 несправедливостях, которые происходят не только с Украиной, вашей страной рождения, но и в мире, но вы выбрали защиту русской культуры, отмену которой сейчас поддерживают все, как что-то, что противоречит цивилизованному интеллекту, – написала Паленчук. – Я просто не понимаю, что читала, что смотрела, какие музеи посещала, каких художников знает та 170-тысячная армия извергов, которые пришли на нашу землю, изувечили наши города, убили моих соседей в Буче и ограбили мой дом. Я просто не понимаю, что великого и могущественного в русской культуре, если она рождает нацию насильников и монстров, нацию варваров из средневековья. Нацию без морали, без ценностей, без политической воли, без сложившегося гражданского общества. Нацию с кодом бедности и кодом крепостничества".

Соосновательница общественной организации "Музей современного искусства" Ольга Балашова в Facebook выразила надежду, что Лознице хотя бы заплатили за то, что он выступил против бойкота российской культуры.

"Надеюсь, он хотя бы за деньги это делает, потому что, как мне недавно объяснили, у художников натура в большинстве своем циничная и бл...дская. Если же по любви выгораживает уродов, которые во время этой речи совершают геноцид в его стране и насилуют младенцев… Это как вообще можно помыслить?" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)