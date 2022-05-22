Бульвар Шоубиз
 
22 мая, 2022
 
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"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лозница назвал российскую культуру "достижением и богатством Украины", а ее бойкот архаичным и деструктивным
Лозница назвал российскую культуру "достижением и богатством Украины", а ее бойкот – архаичным и деструктивным
Фото: Сергей Лозница / Facebook

Украинский режиссер Сергей Лозница на Каннском международном кинофестивале после вручения награды France Culture за вклад в киноискусство после награждения выступил с речью, в которой осудил бойкот русской культуры после нападения РФ на Украину. Полный текст заявления Лозницы 21 мая опубликовало "Радио Свобода".

Во время вступления режиссер говорил на русском языке, заявив, что это его родной язык, "на котором он разговаривал в родном Киеве с детства".

Лозница в своей речи назвал российскую культуру "достижением и богатством Украины", а ее бойкот  архаичным и деструктивным, противоречащим "европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения".

Режиссер также заявил, что нельзя отождествлять злодейства, "совершаемые нынешним российским режимом с творениями скорбных пророков в своем несчастном отечестве".

Украинская журналистка Елена Чиченина, реагируя на заявление Лозницы, назвала его речь манипулятивной, подчеркнув, что он давно проживает в Германии и не знает, что на самом деле происходит в Украине.

"Раньше я к таким людям относилась достаточно терпимо. Типа, ну давайте подискутируем. Где-то с начала марта я стала их презирать и бояться, потому что они своей глупостью или отсутствием гордости или продажностью несут непосредственную угрозу моей жизни. Особенно противно от тех, кто с самого начала были в безопасности и избежали прямого контакта с тем, что так горячо защищают", – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/lena.chichenina/posts/5024166767638921

Украинский продюсер и сценарист Анна Паленчук в Facebook назвала заявление Лозницы отвратительным, а его самого сравнила с выступающей в Кремле перед российскими оккупантами украинской певицей Таисией Повалий.

"Сергей, у тебя была возможность сказать о 100 500 несправедливостях, которые происходят не только с Украиной, вашей страной рождения, но и в мире, но вы выбрали защиту русской культуры, отмену которой сейчас поддерживают все, как что-то, что противоречит цивилизованному интеллекту,  написала Паленчук. – Я просто не понимаю, что читала, что смотрела, какие музеи посещала, каких художников знает та 170-тысячная армия извергов, которые пришли на нашу землю, изувечили наши города, убили моих соседей в Буче и ограбили мой дом. Я просто не понимаю, что великого и могущественного в русской культуре, если она рождает нацию насильников и монстров, нацию варваров из средневековья. Нацию без морали, без ценностей, без политической воли, без сложившегося гражданского общества. Нацию с кодом бедности и кодом крепостничества".

https://www.facebook.com/anna.palenchuk/posts/10158757448590382

Соосновательница общественной организации "Музей современного искусства" Ольга Балашова в Facebook выразила надежду, что Лознице хотя бы заплатили за то, что он выступил против бойкота российской культуры.

"Надеюсь, он хотя бы за деньги это делает, потому что, как мне недавно объяснили, у художников натура в большинстве своем циничная и бл...дская. Если же по любви выгораживает уродов, которые во время этой речи совершают геноцид в его стране и насилуют младенцев… Это как вообще можно помыслить?" – написала она.

https://www.facebook.com/olya.balashova/posts/10159619399995973

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта Лозница был исключен из состава Украинской киноакадемии по решению правления и наблюдательного совета. "Украина защищается на всех фронтах, в том числе на культурном. Страны Европы и всего мира должны владеть полной и однозначной картиной того, что осуществляет в Украине страна-агрессор. Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за границей. Их позиция должна быть четкой и однозначной. Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов", – говорилось в заявлении.

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

23 мая на кинофестивале запланирован премьерный показ документального фильма Лозницы "Естественная история разрушений".

Теги: искусство, Каннский кинофестиваль, Сергей Лозница, кинофестиваль, война России против Украины, Анна Паленчук
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