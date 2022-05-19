В Раде предлагают признать Путина военным преступником

Соответствующий документ №7393 19 мая опубликован на сайте Рады.

Инициатором проекта постановления выступила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Целью постановления является публичное утверждение преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и обращение к международным институтам с целью расследования указанных противоправных действий и привлечения Путина к ответственности", – говорится в пояснительной записке.

Проектом постановления также предлагается обратиться в ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, к правительствам и парламентам иностранных государств, в Международный уголовный суд и Международный суд ООН о признании Путина военным преступником и содействии по привлечению его к ответственности.

13 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители собирают доказательства причастности Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова к преступлениям против человечности и геноциду, совершенным в Украине. Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора "делает большую ставку" и рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.