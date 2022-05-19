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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде предлагают признать Путина военным преступником

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Инициатором проекта постановления о признании Путина военным преступником выступила нардеп Богуцкая
Инициатором проекта постановления о признании Путина военным преступником выступила нардеп Богуцкая
Фото: EPA

В парламенте Украины зарегистрирован проект постановления о заявлении Верховной Рады о признании президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником.

Соответствующий документ №7393 19 мая опубликован на сайте Рады.

Инициатором проекта постановления выступила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Целью постановления является публичное утверждение преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и обращение к международным институтам с целью расследования указанных противоправных действий и привлечения Путина к ответственности", – говорится в пояснительной записке.

Проектом постановления также предлагается обратиться в ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, к правительствам и парламентам иностранных государств, в Международный уголовный суд и Международный суд ООН о признании Путина военным преступником и содействии по привлечению его к ответственности.

13 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители собирают доказательства причастности Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова к преступлениям против человечности и геноциду, совершенным в Украине. Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора "делает большую ставку" и рассчитывает на Международный уголовный суд в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

16 марта Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.

Президент США Джо Байден заявил 4 апреля, что Путин является военным преступником и его следует отправить на скамью подсудимых. Заявление главы Белого дома последовало после освобождения от российских оккупантов Киевской области и обнаружения там сотен убитых захватчиками мирных жителей, в частности в Буче.

6 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Европарламент, ПАСЕ, агрессия, геноцид, вторжение, Елизавета Богуцкая, Международный суд ООН, преступление, парламент, президент, преступник, нардеп
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