В Киевской области нашли тела уже 1288 убитых мирных жителей – полиция

Об этом 18 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада" сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На сегодняшний день мы уже имеем 1288 тел погибших людей. Отмечаю – гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", – сказал он.

По словам Небитова, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

Так, рядом с Макаровым Киевской области обнаружено еще одно захоронение расстрелянных российскими оккупантами мирных жителей, среди них двое украинцев и один гражданин Чехии.

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