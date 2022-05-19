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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тела уже 1288 убитых мирных жителей – полиция

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Большинство гражданских были застрелены из автоматического оружия, отметил Небитов
Большинство гражданских были застрелены из автоматического оружия, отметил Небитов
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В Киевской области обнаружены тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

Об этом 18 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада" сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На сегодняшний день мы уже имеем 1288 тел погибших людей. Отмечаю – гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия", – сказал он.

По словам Небитова, правоохранители при обследовании территорий продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

Так, рядом с Макаровым Киевской области обнаружено еще одно захоронение расстрелянных российскими оккупантами мирных жителей, среди них двое украинцев и один гражданин Чехии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

Теги: Россия, Украина, полиция, оккупация, Киевская область, правоохранители, украинцы, война России против Украины, Нацполиция, погибшие, население, Андрей Небытов
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