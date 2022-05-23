Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ

В комментарии певица также опровергла распространяемые российскими СМИ слухи об их разводе.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет", – подчеркнула Пугачева.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Они родились 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери.

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.