Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ

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Пугачева: Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет
Пугачева: Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российская певица Алла Пугачева, которая после нападения РФ на Украину вместе с мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным переехала в Израиль, намерена вернуться домой в сентябре 2022 года. Об этом со ссылкой на комментарий артистки написало российское пропагандистское издание "Известия".

В комментарии певица также опровергла распространяемые российскими СМИ слухи об их разводе.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет",  подчеркнула Пугачева.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Они родились 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери.

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин, певица, развод
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