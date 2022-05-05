Невзоров: Я позволял себе грязнейшим образом издеваться над семьей Галкина и Пугачевой, а сейчас позвонил ему и извинился

Невзоров (на фото): Галкин – достойный человек. Он не лакей и не хочет им быть Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Галкин – достойный человек. Он не лакей и не хочет им быть. Я с ним говорил. В разговоре он достаточно сдержан, скрытен, чувствуется, что он, скорее всего, переживает огромную боль. Я вижу разум и способность к интеллекту. Галкин мне очень понравился в разговоре. Мы до этого были не то чтобы врагами – я позволял себе грязнейшим образом издеваться над их семьей, позволял себе смертельные невзоровские остроты. И я позвонил – извинился, сказал, что был неправ и ошибался, что он молодец", – отметил Невзоров.

Он подчеркнул, что его извинения Галкин воспринял "с огромным достоинством".

"Не "растирал" меня при этом. Сообщил, что ему было больно, но эта боль продолжалась полдня после очередной моей выходки в адрес его или его семьи, жены. Он принял [извинения] скупо, с большим достоинством, абсолютно принимая меня. Насколько он далеко может зайти в своей храбрости – я не знаю. Я не имею права ни от кого требовать того же уровня храбрости, который я требую от себя. Поэтому я не знаю, станет ли он тем проклятьем для Кремля, которым, безусловно, мог бы стать", – считает Невзоров.

ВИДЕО