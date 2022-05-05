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Невзоров: Я позволял себе грязнейшим образом издеваться над семьей Галкина и Пугачевой, а сейчас позвонил ему и извинился

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Невзоров (на фото): Галкин достойный человек. Он не лакей и не хочет им быть
Невзоров (на фото): Галкин – достойный человек. Он не лакей и не хочет им быть
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что извинился перед семьей российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой за некорректные высказывания в их адрес после того, как они осудили нападение РФ на Украину.

"Галкин – достойный человек. Он не лакей и не хочет им быть. Я с ним говорил. В разговоре он достаточно сдержан, скрытен, чувствуется, что он, скорее всего, переживает огромную боль. Я вижу разум и способность к интеллекту. Галкин мне очень понравился в разговоре. Мы до этого были не то чтобы врагами – я позволял себе грязнейшим образом издеваться над их семьей, позволял себе смертельные невзоровские остроты. И я позвонил – извинился, сказал, что был неправ и ошибался, что он молодец", – отметил Невзоров.

Он подчеркнул, что его извинения Галкин воспринял "с огромным достоинством".

"Не "растирал" меня при этом. Сообщил, что ему было больно, но эта боль продолжалась полдня после очередной моей выходки в адрес его или его семьи, жены. Он принял [извинения] скупо, с большим достоинством, абсолютно принимая меня. Насколько он далеко может зайти в своей храбрости – я не знаю. Я не имею права ни от кого требовать того же уровня храбрости, который я требую от себя. Поэтому я не знаю, станет ли он тем проклятьем для Кремля, которым, безусловно, мог бы стать", – считает Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Галкин и Пугачева осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алла Пугачева, Россия, Александр Невзоров, Украина, война России против Украины, Максим Галкин
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