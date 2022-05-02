"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России

Заявление Симоньян прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.
Собчак, комментируя заявление Киркорова, написала, что оно ее обрадовало, так как артист "встал за своих".
"Спасибо тебе за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", – написала она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров – бывший муж Пугачевой. Они расстались в 2005 году.
Певец после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества в РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.
Собчак не высказалась против войны России в Украине. Она возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.