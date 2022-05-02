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02 мая, 2022
 
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"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак возмутило, что санкции против страны-агрессора РФ "коснулись гражданских лиц"
Собчак возмутило, что санкции против страны-агрессора РФ "коснулись гражданских лиц"
Фото: xenia_sobchak / Instragram

Российская журналистка Ксения Собчак 1 мая на своей странице в Instagram поддержала российского артиста Филиппа Киркорова после того, как тот пригрозил российской пропагандистке Маргарите Симоньян покопаться в ее грязном белье из-за оскорблений в адрес российского артиста Максима Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой – Симоньян назвала шоумена "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".

Заявление Симоньян прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Собчак, комментируя заявление Киркорова, написала, что оно ее обрадовало, так как артист "встал за своих". 

"Спасибо тебе за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров – бывший муж Пугачевой. Они расстались в 2005 году.

Певец после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества в РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказала Галкин.

Собчак не высказалась против войны России в Украине. Она возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.

Теги: Алла Пугачева, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Маргарита Симоньян, Максим Галкин
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