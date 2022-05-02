"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России

Заявление Симоньян прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Собчак, комментируя заявление Киркорова, написала, что оно ее обрадовало, так как артист "встал за своих".

"Спасибо тебе за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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