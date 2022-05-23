"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео

Yungblud: У тебя есть голос – используй его! Слава Украине! Фото: ЕРА

"Я ужасно зол. Я ужасно зол из-за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это дерьмо [российских политиков]. Нам нужно убрать этих проклятых старых уродов. Нам нужно свергнуть этих старых подонков. На х...й Путина!" – прокричал со сцены 24-летний музыкант.

Обращаясь к поклонникам в зале, он призвал каждого "использовать свой голос", чтобы прекратить войну в Украине.

"У тебя есть голос – используй его! Слава Украине!" – резюмировал он.

Зрители отреагировали на призывы музыканта громкими овациями.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)