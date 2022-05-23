Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео

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Yungblud: У тебя есть голос используй его! Слава Украине!
Yungblud: У тебя есть голос – используй его! Слава Украине!
Фото: ЕРА

Британский рок-музыкант Yungblud (Доминик Харрисон) во время своего концерта в Вене (Австрия) вышел на сцену с украинским флагом на плечах и призвал к свержению президента РФ Владимира Путина. Соответствующее видео опубликовано 22 мая на странице артиста в Instagram.

"Я ужасно зол. Я ужасно зол из-за прекрасных людей из Украины. Наше поколение не может поддерживать это дерьмо [российских политиков]. Нам нужно убрать этих проклятых старых уродов. Нам нужно свергнуть этих старых подонков. На х...й Путина!" – прокричал со сцены 24-летний музыкант.

Обращаясь к поклонникам в зале, он призвал каждого "использовать свой голос", чтобы прекратить войну в Украине. 

"У тебя есть голос – используй его! Слава Украине!" – резюмировал он. 

Зрители отреагировали на призывы музыканта громкими овациями. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дебютный альбом Yungblud 21st Century Liability вышел в 2018 году. На страницу музыканта в Instagram подписаны 3,7 млн фолловеров.

Теги: Владимир Путин, Вена, война России против Украины, Yungblud
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