Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото

В частности, 22 мая Курочка разместил фото, на котором запечатлен без маски вместе участниками Kalush Orchestra и наградой, полученной за победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".
На фото Курочка запечатлен третьим слева.
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Издание пишет, что Курочка заменил другого участника, имя которого не называется. По информации издания, предшественник танцора не смог представлять Украину на "Евровидении 2022", так как служит в теробороне. Особенностью образа Килиммена является наряд с узором ковра, скрывающий лицо и тело артиста.
23-летний Курочка родился в Коломые Ивано-Франковской области. Прославился благодаря участию в шоу "Танцюють всі", где занял второе место. В 2018 году Курочка стал победителем конкурса De La Foame La Faima (Румыния).