Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото

В частности, 22 мая Курочка разместил фото, на котором запечатлен без маски вместе участниками Kalush Orchestra и наградой, полученной за победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

На фото Курочка запечатлен третьим слева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vlad_tsipa

Издание пишет, что Курочка заменил другого участника, имя которого не называется. По информации издания, предшественник танцора не смог представлять Украину на "Евровидении 2022", так как служит в теробороне. Особенностью образа Килиммена является наряд с узором ковра, скрывающий лицо и тело артиста.