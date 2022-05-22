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22 мая, 2022
 
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Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото

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Под образом Килиммена скрывается украинский танцор Курочка
Под образом Килиммена скрывается украинский танцор Курочка
Фото: ЕРА

Танцующим в образе Килиммена участником украинской группы Kalush Orchestra оказался финалист девятого сезона шоу "Танцюють всі" на СТБ Влад Курочка. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на страницу танцора в Instagram, где Курочка делится совестными фото и видео с участниками группы.

В частности, 22 мая Курочка разместил фото, на котором запечатлен без маски вместе участниками Kalush Orchestra и наградой, полученной за победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022"

На фото Курочка запечатлен третьим слева.

Издание пишет, что Курочка заменил другого участника, имя которого не называется. По информации издания, предшественник танцора не смог представлять Украину на "Евровидении 2022", так как служит в теробороне. Особенностью образа Килиммена является наряд с узором ковра, скрывающий лицо и тело артиста.

Контекст:

23-летний Курочка родился в Коломые Ивано-Франковской области. Прославился благодаря участию в шоу "Танцюють всі", где занял второе место. В 2018 году Курочка стал победителем конкурса De La Foame La Faima (Румыния).

Теги: Евровидение, конкурс, шоу, награда, финал, Kalush Orchestra
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