Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы

"200 млн людей смотрят финал "Евровидения". Я бы больше корил себя за то, что не сделал этого, чем если бы сделал и нас дисквалифицировали. Вот так на весы поставил и понял это. Конечно, мне важнее судьбы украинских людей, чем статуэтка или в принципе даже победа, хоть она и значительная, – объяснил Псюк. – Конечно, было бы не прикольно, если бы нас дисквалифицировали, но Украина бы поддержала наш выбор".
Обращаясь к защитникам Мариуполя, Псюк выразил им слова благодарности.
"Могу только выразить большую благодарность за то, что вы стоите там для нас, за ваше мужество, храбрость. И я надеюсь, что скоро всех спасут", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
После выступления в финале конкурса Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко возросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз заявил, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, а не политический характер, и не стал их дисквалифицировать.
По итогам голосования жюри и зрителей Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место в конкурсе, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине. Это третья победа Украины в истории "Евровидения". Первую победу стране в 2004 году принесла Руслана, вторую – Джамала в 2016 году.