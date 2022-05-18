Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы

"200 млн людей смотрят финал "Евровидения". Я бы больше корил себя за то, что не сделал этого, чем если бы сделал и нас дисквалифицировали. Вот так на весы поставил и понял это. Конечно, мне важнее судьбы украинских людей, чем статуэтка или в принципе даже победа, хоть она и значительная, – объяснил Псюк. – Конечно, было бы не прикольно, если бы нас дисквалифицировали, но Украина бы поддержала наш выбор".

Обращаясь к защитникам Мариуполя, Псюк выразил им слова благодарности.

"Могу только выразить большую благодарность за то, что вы стоите там для нас, за ваше мужество, храбрость. И я надеюсь, что скоро всех спасут", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)