Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео

Сэм Райдер: Прекрасно провел время в космосе Фото: ЕРА

"Прекрасно провел время в космосе. Но ради этих прекрасных людей в аэропорту вынужден был вернуться домой", – подписал он ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAM RYDER (@samhairwolfryder)