Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео

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Сэм Райдер: Прекрасно провел время в космосе
Сэм Райдер: Прекрасно провел время в космосе
Фото: ЕРА

Британский певец Сэм Райдер, который занял на "Евровидении 2022" в Турине второе место с песней Space Man, 16 мая вернулся в Великобританию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав ролик, который был снят в аэропорту. Певец позировал в розовой панамке, которая является частью сценического имиджа фронтмена украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка.

"Прекрасно провел время в космосе. Но ради этих прекрасных людей в аэропорту вынужден был вернуться домой",  подписал он ролик. 

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Евровидение, Великобритания, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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