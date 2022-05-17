Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео

"Прекрасно провел время в космосе. Но ради этих прекрасных людей в аэропорту вынужден был вернуться домой", – подписал он ролик.
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14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.