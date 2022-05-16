Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra

"Поздравляю моих братьев, группу Kalush Orchestra, с заслуженной победой на "Евровидении". Для меня было честью выступать с вами, ребята, и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова в ближайшее время. Слава Україні", – написал он.

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Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран. Харрис выступил в финале под 13-м номером. Он занял 25-место. Во время своего выступления в финале он вышел на сцену с гитарой, на которой была надпись Peace на желто-голубом фоне.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Они вышли на сцену 12-ми. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.