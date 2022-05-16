Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя

"Я приятно удивлена была, что мой Олег все же сказал те слова о Мариуполе и об "Азовстали". Я сразу ему написала сообщение, что он молодец, потому что сказал это, независимо от того, дисквалифицируют его или не дисквалифицируют. Он сделал свою работу, сделал то, что он должен сделать для людей", – заявила мать Псюка.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.