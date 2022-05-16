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16 мая, 2022
 
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"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"

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Моника Лю: Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам
Моника Лю: Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам
Фото: monika_liu_official / Instagram

Представительница Литвы на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" Моника Лю 16 мая в Instagram Stories прокомментировала оценки, которые получила от профессионального украинского жюри за свое выступление в финале.

Украинское жюри, в состав которого вошли украинский продюсер Вадим Лисица, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, поставило Монике Лю ноль баллов. При этом жюри Литвы оценило выступление украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania в 12 баллов.

"Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виноватыми! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам. Но в итоге все сейчас о вас и я не могу быть счастливее своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине", – написала она. 

Скриншот: monika_liu_official / Instagram
Скриншот: monika_liu_official / Instagram

Контекст:

Моника Лю на "Евровидении 2022" заняла 14-е место. Певица неоднократно выступала в поддержку Украины во время участия в конкурсе, а также вместе с литовскими коллегами поздравила Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022".

Теги: Евровидение, Евровидение 2022, Моника Лю
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