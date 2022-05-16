"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"

Моника Лю: Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам Фото: monika_liu_official / Instagram

Украинское жюри, в состав которого вошли украинский продюсер Вадим Лисица, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, поставило Монике Лю ноль баллов. При этом жюри Литвы оценило выступление украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania в 12 баллов.

"Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виноватыми! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам. Но в итоге все сейчас о вас и я не могу быть счастливее своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине", – написала она.

Скриншот: monika_liu_official / Instagram