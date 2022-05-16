Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале интернет-издания "ГОРДОН" и на странице организаторов украинского нацотбора на "Евровидение" в Telegram.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине. Это третья победа Украины в истории "Евровидения". Первую победу стране в 2004 году принесла Руслана, вторую – Джамала в 2016 году.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.