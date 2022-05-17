"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"

"На самом деле очень странная ситуация получилась Мне самому неудобно перед Польшей. Мне лично очень нравится песня Ochman, и она даже в топ моих пять. Поэтому это было удивительно. Я не знаю всех деталей. Я читал, что там что-то как-то не так с оценкой было, не знаю, но надеемся, что наши друзья поляки не будут обижаться из-за того, что вышло как-то не очень", – прокомментировал Олег.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Представитель Польши занял 12-е место.

Украинское жюри, в состав которого вошли продюсер Вадим Лисица, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла. Это вызвало возмущение в сети.

Лисица, комментируя скандал, заявил, что "профессиональное жюри не может учитывать в голосовании политический фактор.

"Организаторы добавили в песенный конкурс профессиональное жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений на музыкальный конкурс. Вся любовь, направленная нами в Польшу, к польскому народу за огромную помощь – военную, гуманитарную – выразилась в 12 баллах от зрителей", – заявил он.