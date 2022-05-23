Бульвар Шоубиз
 
23 мая, 2022
 
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"Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах

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Гребенщиков: Если у власти находятся люди сумасшедшие и психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них
Гребенщиков: Если у власти находятся люди сумасшедшие и психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них
Фото: Roman Ekimov / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 20 мая в интервью израильскому "9 каналу" заявил, что российские артисты, стремясь угодить невменяемым политикам, научились торговать совестью.

"Мы были пропитаны с детства вот этим с осознанием того, что война – это плохо. Почему в России сейчас возможны вот эти Z-кампании? Почему определенный круг актеров, певцов ездит на эти концерты?" – спросила у Гребенщикова журналистка.

"Если у власти находятся люди сумасшедшие и больные, психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них, чтобы получить от них деньги и другие блага,  сказал Гребенщиков. – Сейчас в России люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить невменяемым политикам".

ВИДЕО
Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании. 

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

В число российских артистов, которые открыто и публично поддержали войну РФ против Украины, вошли среди прочих Лариса Долина, Владимир Машков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Маршал, Надежда Бабкина.

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал многих из них "выжившими из ума восковыми гнидами, которые поддержали массовое убийство украинцев".

Теги: Россия, Борис Гребенщиков, война России против Украины, Владимир Машков
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