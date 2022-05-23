  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах

Гребенщиков: Если у власти находятся люди сумасшедшие и психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них Фото: Roman Ekimov / Facebook

"Мы были пропитаны с детства вот этим с осознанием того, что война – это плохо. Почему в России сейчас возможны вот эти Z-кампании? Почему определенный круг актеров, певцов ездит на эти концерты?" – спросила у Гребенщикова журналистка.

"Если у власти находятся люди сумасшедшие и больные, психически больные, то весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под них, чтобы получить от них деньги и другие блага, – сказал Гребенщиков. – Сейчас в России люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить невменяемым политикам".

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Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube



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