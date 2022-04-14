  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео

Гребенщиков: Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада? Отчего столько лет нашей жизни нет как нет? Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Музыкант назвал композицию, вошедшую в альбом 1996 года "Снежный лев", подношением нашему времени.

"Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада?

Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?

От ромашек-цветов пахнет ладаном из ада,

И апостол Андрей носит "Люгер", пистолет?

От того, что пока снизу ходит мирный житель,

В голове все вверх дном, а на сердце маета,

Наверху в облаках реет черный истребитель,

Весь в парче-жемчугах с головы и до хвоста.

Кто в нем летчик-пилот, кто в нем давит на педали?

Кто вертит ему хвост, кто дымит его трубой?

На пилотах чадра, ты узнаешь их едва ли,

Но если честно сказать, те пилоты – мы с тобой", – поется в песне.

Композиция заканчивается словами:

"Изловчусь под конец и стрельну последней пулей,

Выбью падаль с небес, может, станет посветлей".

ВИДЕО

Видео: Борис Гребенщиков / YouTube

"В этой песне – весь "русский мир", – заявил подписчик Сергей Смерчинский.

"Тревожнейшая песня из любимого альбома "Снежный лев". Когда-нибудь уцелевшие вспомнят нынешнее помутнение покачиванием голов", – прокомментировал crazy diamond.