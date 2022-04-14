  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео

Музыкант назвал композицию, вошедшую в альбом 1996 года "Снежный лев", подношением нашему времени.
"Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада?
Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?
От ромашек-цветов пахнет ладаном из ада,
И апостол Андрей носит "Люгер", пистолет?
От того, что пока снизу ходит мирный житель,
В голове все вверх дном, а на сердце маета,
Наверху в облаках реет черный истребитель,
Весь в парче-жемчугах с головы и до хвоста.
Кто в нем летчик-пилот, кто в нем давит на педали?
Кто вертит ему хвост, кто дымит его трубой?
На пилотах чадра, ты узнаешь их едва ли,
Но если честно сказать, те пилоты – мы с тобой", – поется в песне.
Композиция заканчивается словами:
"Изловчусь под конец и стрельну последней пулей,
Выбью падаль с небес, может, станет посветлей".
"В этой песне – весь "русский мир", – заявил подписчик Сергей Смерчинский.
"Тревожнейшая песня из любимого альбома "Снежный лев". Когда-нибудь уцелевшие вспомнят нынешнее помутнение покачиванием голов", – прокомментировал crazy diamond.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Является основателем группы "Аквариум". Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.