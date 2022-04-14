Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
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"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео

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Гребенщиков: Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада? Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?
Гребенщиков: Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада? Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 13 апреля на своем канале в YouTube опубликовал видео, в котором исполнил песню "Истребитель".

Музыкант назвал композицию, вошедшую в альбом 1996 года "Снежный лев", подношением нашему времени.

"Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада?
Отчего столько лет нашей жизни нет как нет?
От ромашек-цветов пахнет ладаном из ада,
И апостол Андрей носит "Люгер", пистолет?

От того, что пока снизу ходит мирный житель,
В голове все вверх дном, а на сердце маета,
Наверху в облаках реет черный истребитель,
Весь в парче-жемчугах с головы и до хвоста.

Кто в нем летчик-пилот, кто в нем давит на педали?
Кто вертит ему хвост, кто дымит его трубой?
На пилотах чадра, ты узнаешь их едва ли,
Но если честно сказать, те пилоты – мы с тобой", – поется в песне.

Композиция заканчивается словами:

"Изловчусь под конец и стрельну последней пулей,
Выбью падаль с небес, может, станет посветлей".

ВИДЕО
Видео: Борис Гребенщиков / YouTube

"В этой песне – весь "русский мир", – заявил подписчик Сергей Смерчинский.

"Тревожнейшая песня из любимого альбома "Снежный лев". Когда-нибудь уцелевшие вспомнят нынешнее помутнение покачиванием голов", – прокомментировал crazy diamond.

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Является основателем группы "Аквариум". Он создал ее вместе со своим другом Анатолием Гуницким летом 1972 года. За годы существования коллектива музыканты выпустили около 50 музыкальных альбомов.

Теги: Россия, музыка, Борис Гребенщиков, видео, музыкант, песня, русский мир
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