  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит

"Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие собрало 12 млн [евро]. Это тоже пошло на помощь Украине. Украине нужна помощь. Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит и стоит в сторонке, нервно курит, потому что не знает, что делать. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а весь мир молчит, – высказался артист. – Новости об Украине сейчас находятся на 20-м месте в газете, на 15-м. Это нехорошо. Мне это не нравится".

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Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)