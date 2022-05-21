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Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей Time

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За Зеленского проголосовали 3,3 млн читателей Time
За Зеленского проголосовали 3,3 млн читателей Time
Фото: ЕРА

Авторитетный американский ежедневник Time провел опрос среди своих читателей, кого они считают самым влиятельным человеком в 2022 году. Его результаты издание опубликовало 19 мая.

На первую строчку рейтинга 100 самых влиятельных людей современности попал президент Украины Владимир Зеленский – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%.

Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства".

Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов. Ранее Маск был человеком года – 2021.

На третьем месте рейтинга оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его поддержка равна 3,4%.

Окончательный топ-100 рейтинга будет озвучен 23 мая, пишет Time.

Теги: рейтинг, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Time, Илон Маск, президент, премьер-министр, журнал, бизнесмен
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