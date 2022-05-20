42 страны намерены присоединиться к судебному иску Украины против России – Зеленский

"42 государства приняли сторону Украины в деле против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, выбравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости", – написал глава государства.

Президент подчеркнул, что совместными усилиями Украина и ее союзники привлекут Россию к ответственности.

42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)