42 страны намерены присоединиться к судебному иску Украины против России – Зеленский

"42 государства приняли сторону Украины в деле против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, выбравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости", – написал глава государства.
Президент подчеркнул, что совместными усилиями Украина и ее союзники привлекут Россию к ответственности.
42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Президент РФ Владимир Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
16 марта Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.
Президент США Джо Байден заявил 4 апреля, что Путин является военным преступником и его следует отправить на скамью подсудимых. Заявление главы Белого дома последовало после освобождения от российских оккупантов Киевской области и обнаружения там сотен убитых захватчиками мирных жителей, в частности в Буче.
6 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.