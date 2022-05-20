"Что в голове у людей, которые выбирают такие мишени?" Зеленский прокомментировал ракетный удар по Лозовой

Он разместил видео, где зафиксирован момент попадания ракеты в городской дворец культуры в Лозовой.
"Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дворцу культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", – написал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты ежедневно обстреливают Украину ракетами. В частности, 20 мая россияне попали в туалет в Одесской области, школу в Луганской области, дома и инфраструктурный объект в Житомирской области.