"Что в голове у людей, которые выбирают такие мишени?" Зеленский прокомментировал ракетный удар по Лозовой

Он разместил видео, где зафиксирован момент попадания ракеты в городской дворец культуры в Лозовой.

"Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дворцу культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", – написал президент.

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