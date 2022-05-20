Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме в пострадавших от обстрелов районах – глава Днепропетровского облсовета

"Из семи районов Днепропетровской области два страдают от обстрелов со стороны врага. Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Тем не менее я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже возобновила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что будет повреждено и разрушено, будет восстановлено", – заявил глава облсовета.
Он уточнил, что от обстрелов страдают Криворожский и Синельниковский районы.
18 мая специалисты компании ДТЭК полностью возобновили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.
В общей сложности с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.