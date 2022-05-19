"Ждал оккупации и кресла главы Днепропетровской ОГА". СБУ задержала брата Царева

Олега Царева (на фото) в Украине обвиняют в госизмене. Его задержанный брат, по информации СБУ, после 2014 года вел в Днепре тихую жизнь и ждал оккупации Россией Фото: Антон Наумлюк / graty.me

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook 19 мая.

"По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника беглого президента [Виктора] Януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Как сказал Дехтяренко, когда ожидания не оправдались, брат Царева начал получать указания от российских кураторов. Целью задержанного было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы установили наблюдение за братом Царева на первичном этапе его подрывной деятельности и предотвратили диверсии.

По данным следствия, после 2014 года он оставался в Украине, жил в Днепре.

"При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого знал лично и при котором его родственник был влиятельным лицом. Все эти годы он вел тихий, неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с братом, скрывавшимся на территории России", – сообщил Дехтяренко.

В СБУ не назвали имени задержанного. По информации источника издания "ГОРДОН", речь идет о Михаиле Цареве.

Дехтяренко сказал, что во время обысков у задержанного нашли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России. Фото паспорта показали в видеокомментарии СБУ. Имя и фото владельца документа частично заблюрены, но все же можно увидеть, что речь идет о Михаиле Цареве.

Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Украинские правоохранители намерены добиваться его ареста.

Известно, что у Царева еще есть брат Иван, который, вероятно, также жил в Днепре. "Новости Днепра" писали в 2020 году, что фирма Ивана Царева оформляет участок земли в центре города. Он заявлял в 2015 году, что не виделся с братом полтора года и не поддерживает его.