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"Ждал оккупации и кресла главы Днепропетровской ОГА". СБУ задержала брата Царева

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Олега Царева (на фото) в Украине обвиняют в госизмене. Его задержанный брат, по информации СБУ, после 2014 года вел в Днепре тихую жизнь и ждал оккупации Россией
Олега Царева (на фото) в Украине обвиняют в госизмене. Его задержанный брат, по информации СБУ, после 2014 года вел в Днепре тихую жизнь и ждал оккупации Россией
Фото: Антон Наумлюк / graty.me

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева при попытке организовать диверсии.

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook 19 мая. 

"По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника беглого президента [Виктора] Януковича, пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности. А именно – кресла главы Днепропетровской областной государственной администрации", – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Как сказал Дехтяренко, когда ожидания не оправдались, брат Царева начал получать указания от российских кураторов. Целью задержанного было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь СБУ. 

Сотрудники украинской спецслужбы установили наблюдение за братом Царева на первичном этапе его подрывной деятельности и предотвратили диверсии. 

По данным следствия, после 2014 года он оставался в Украине, жил в Днепре. 

"При этом он не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого знал лично и при котором его родственник был влиятельным лицом. Все эти годы он вел тихий, неприметный образ жизни и поддерживал активную связь с братом, скрывавшимся на территории России", – сообщил Дехтяренко. 

В СБУ не назвали имени задержанного. По информации источника издания "ГОРДОН", речь идет о Михаиле Цареве. 

Дехтяренко сказал, что во время обысков у задержанного нашли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России. Фото паспорта показали в видеокомментарии СБУ. Имя и фото владельца документа частично заблюрены, но все же можно увидеть, что речь идет о Михаиле Цареве. 

Скриншот: Служба безпеки України / Facebook
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Украинские правоохранители намерены добиваться его ареста. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/695227068199129/

Известно, что у Царева еще есть брат Иван, который, вероятно, также жил в Днепре. "Новости Днепра" писали в 2020 году, что фирма Ивана Царева оформляет участок земли в центре города. Он заявлял в 2015 году, что не виделся с братом полтора года и не поддерживает его. 

Контекст:

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), с 2007 года – член фракции Партии регионов. После Майдана он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", а также объявил себя "спикером парламента Новороссии".

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.

15 марта 2022 года Царев заявил, что находится на территории Украины и привез "гуманитарную помощь" в оккупированные населенные пункты в Киевской области.

26 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Цареву объявлено подозрение по двум статьям – "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность Украины". Также она сказала, что прокуратура будет просить пожизненное заключение для экс-нардепа. 

3 мая Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам заключения, признав его виновным в призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Царев, Днепропетровская область, диверсия, подозрение, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко, Михаил Царев
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