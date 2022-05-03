Суд в Киеве приговорил Царева к 12 годам заключения

Суд также обратился к президенту, чтобы сепаратиста лишили ордена за заслуги 3-й степени Фото: ЕРА

Отмечается, что судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ. Адвоката экс-нардепа на заседании не было.

Царев неоднократно публично высказывался в поддержку федерализации Украины, отрицал аннексию Крыма Россией, а также призывал к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и к созданию так называемой "Новороссии".

Сообщается, что суд также обратился к президенту, чтобы сепаратиста лишили ордена за заслуги 3-й степени.



По словам прокурора Офиса генпрокурора Юрия Ушастого, гособвинение запрашивало именно такой приговор – 12 лет лишения свободы и обращение о лишении Царева наград и ранга госслужащего, пишет издание.