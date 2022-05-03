Суд в Киеве приговорил Царева к 12 годам заключения

Отмечается, что судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ. Адвоката экс-нардепа на заседании не было.
Царев неоднократно публично высказывался в поддержку федерализации Украины, отрицал аннексию Крыма Россией, а также призывал к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и к созданию так называемой "Новороссии".
Сообщается, что суд также обратился к президенту, чтобы сепаратиста лишили ордена за заслуги 3-й степени.
По словам прокурора Офиса генпрокурора Юрия Ушастого, гособвинение запрашивало именно такой приговор – 12 лет лишения свободы и обращение о лишении Царева наград и ранга госслужащего, пишет издание.
Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), с 2007 года – член фракции Партии регионов. После Майдана он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", а также объявил себя "спикером парламента Новороссии".
В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.
В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.
В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.
15 марта 2022 года Царев заявил, что находится на территории Украины и привез "гуманитарную помощь" в оккупированные населенные пункты в Киевской области.
26 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Цареву объявлено подозрение по двум статьям – "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность Украины". Также она сказала, что прокуратура будет просить пожизненное заключение для экс-нардепа.