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ДТЭК Ахметова полностью возобновил электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевcкой области

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Второй этап работ восстановление резервных источников питания и реконструкции существующих схем питания
Второй этап работ – восстановление резервных источников питания и реконструкции существующих схем питания
Фото: dtek.com

Специалисты компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от российских оккупантов Киевской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"В Киевской области, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет в Киевскую область, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

С начала апреля компания возобновила электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.

"ДТЭК объединил все усилия и ресурсы, бок о бок Киевскую область восстанавливало более 1 тыс. энергетиков из четырех операторов ДТЭК из разных областей Украины. Мы восстановили почти 10 тыс. километров линий, разрушенных обстрелами. Мы отремонтировали и включили 71 высоковольтную подстанцию и 2975 трансформаторных подстанций. Благодаря этому вся область снова со светом, а впереди нас ждет большая работа для обеспечения надежности электроснабжения", – сообщил генеральный директор "ДТЭК сети" Александр Фоменко.

В компании объяснили, что это первый этап для того, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям области. Второй этап – восстановление резервных источников питания и реконструкции существующих схем питания.

"Восстановление электроснабжения для Киевской области, и фактически сегодня восстановление завершено на 100%, это большое дело. Ведь президент говорил, что первое, что необходимо восстановить, это окна, кровли и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться к себе домой и жить обычной жизнью", – прокомментировал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время мероприятия по награждению энергетиков, которые восстанавливали сети Киевской области.

Теги: Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Дмитрий Сахарук
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