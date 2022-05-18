ДТЭК Ахметова полностью возобновил электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевcкой области

"В Киевской области, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет в Киевскую область, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

С начала апреля компания возобновила электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.

"ДТЭК объединил все усилия и ресурсы, бок о бок Киевскую область восстанавливало более 1 тыс. энергетиков из четырех операторов ДТЭК из разных областей Украины. Мы восстановили почти 10 тыс. километров линий, разрушенных обстрелами. Мы отремонтировали и включили 71 высоковольтную подстанцию и 2975 трансформаторных подстанций. Благодаря этому вся область снова со светом, а впереди нас ждет большая работа для обеспечения надежности электроснабжения", – сообщил генеральный директор "ДТЭК сети" Александр Фоменко.

В компании объяснили, что это первый этап для того, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям области. Второй этап – восстановление резервных источников питания и реконструкции существующих схем питания.

"Восстановление электроснабжения для Киевской области, и фактически сегодня восстановление завершено на 100%, это большое дело. Ведь президент говорил, что первое, что необходимо восстановить, это окна, кровли и электроснабжение, чтобы люди могли вернуться к себе домой и жить обычной жизнью", – прокомментировал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время мероприятия по награждению энергетиков, которые восстанавливали сети Киевской области.