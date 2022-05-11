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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевской области к середине мая

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Дмитрий Сахарук: Уже восстановили свет для почти 140 тыс. потребителей
Дмитрий Сахарук: Уже восстановили свет для почти 140 тыс. потребителей
Фото: Academy DTEK / Facebook

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова уже возобновили электроснабжение 140 тыс. домов в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области, что составляет более 90% всех обесточенных потребителей. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 10 мая в эфире национального телемарафона, который в том числе транслировал "Украина 24".

"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже восстановили свет для почти 140 тыс. потребителей. Это более 90% от обесточенных [потребителейиз-за оккупации", – сказал он.

Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит восстановление электроснабжения в Киевской области до середины мая.

Также он добавил, что сейчас в Донецкой области сложная ситуация, без света остаются почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах.

"К сожалению, мы выполняем работы, но они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тыс. [потребителей]  запитали за неделю, и 90 тыс. снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донетчины", – подытожил Сахарук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергетики ДТЭК также помогают "Укрзалізниці" восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые испытывают ракетные удары со стороны российских оккупантов. Задействованы шесть бригад и пять единиц техники из подразделений Одесской и Днепропетровской областей.

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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