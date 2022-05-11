ДТЭК Ахметова рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевской области к середине мая

"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже восстановили свет для почти 140 тыс. потребителей. Это более 90% от обесточенных [потребителей] из-за оккупации", – сказал он.
Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит восстановление электроснабжения в Киевской области до середины мая.
Также он добавил, что сейчас в Донецкой области сложная ситуация, без света остаются почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах.
"К сожалению, мы выполняем работы, но они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тыс. [потребителей] запитали за неделю, и 90 тыс. снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донетчины", – подытожил Сахарук.
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Энергетики ДТЭК также помогают "Укрзалізниці" восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые испытывают ракетные удары со стороны российских оккупантов. Задействованы шесть бригад и пять единиц техники из подразделений Одесской и Днепропетровской областей.