ДТЭК Ахметова рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевской области к середине мая

"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже восстановили свет для почти 140 тыс. потребителей. Это более 90% от обесточенных [потребителей] из-за оккупации", – сказал он.

Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит восстановление электроснабжения в Киевской области до середины мая.

Также он добавил, что сейчас в Донецкой области сложная ситуация, без света остаются почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах.

"К сожалению, мы выполняем работы, но они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тыс. [потребителей] запитали за неделю, и 90 тыс. снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донетчины", – подытожил Сахарук.

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