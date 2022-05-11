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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН 12 мая проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

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Заседание проведут по просьбе Франции и Мексики
Заседание проведут по просьбе Франции и Мексики
Фото: EPA

Совет Безопасности ООН 12 мая проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщил кнаал CNN.

Ожидается открытое заседание Совбеза, которое проведут по просьбе Франции и Мексики.

Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ должны выступить с докладами. Голосование по итогам заседания не ожидается.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что это "спецоперация".

25 февраля Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза, осуждающей вторжение России. Тогда Китай, Соединенные Арабские Эмираты и Индия воздержались от голосования. Потом была созвана чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, 2 марта Генассамблея приняла резолюцию с осуждением вторжения

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию

6 мая Совбез ООН впервые с 24 февраля принял заявление, касающееся войныВ заявлении сказано, что Совбез "выразил глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" и "решительно поддерживает усилия генерального секретаря по поиску мирного решения". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Совет Безопасности ООН, гуманитарная катастрофа, война России против Украины
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