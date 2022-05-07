Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на обстрел оккупантами Киева во время визита Гутерриша

"Пока мы находимся на этой встрече, продолжается практика российских террористов по обстрелу украинских городов по всей стране ракетами большой дальности. Генсек имел возможность наблюдать за этой практикой в прошлый четверг во время своего визита в Киев. Никакой реакции со стороны Совета Безопасности на это преднамеренное нападение не последовало. В связи с этим бездействие Совета Безопасности и его способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжают вызывать раздражение международного сообщества, подрывать его авторитет, предусмотренный Уставом ООН, и создавать атмосферу безнаказанности", – заявил он.

Кислица поблагодарил Гутерриша за визит и отметил важность того, что он побывал в пригородах Киева и "своими глазами увидел чудовищные военные преступления, совершенные Россией в Украине".

"Я благодарен генеральному секретарю за четкую и недвусмысленную позицию в отношении войны против Украины как нарушения территориальной целостности и Устава ООН. Я ценю усилия по использованию механизмов "добрых услуг" для деэскалации. Каждая возможность должна быть использована для достижения мира! От имени президента Украины хочу поблагодарить генерального секретаря, команду ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса и спасения мирных жителей Мариуполя, который блокируется российской армией. И цитирую: "Весь мир узнал о роли в этом ООН и МККК. Это показало, что международные организации могут быть эффективными", – сказал дипломат.