ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на обстрел оккупантами Киева во время визита Гутерриша

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кислица: Бездействие Совбеза и его способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжают вызывать раздражение международного сообщества
Кислица: Бездействие Совбеза и его способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжают вызывать раздражение международного сообщества
Фото: ukraineun.org

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 5 мая раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие реакции на обстрел российскими оккупантами Киева во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Текст его речи на заседании Совбеза опубликовала пресс-служба украинского представительства.

"Пока мы находимся на этой встрече, продолжается практика российских террористов по обстрелу украинских городов по всей стране ракетами большой дальности. Генсек имел возможность наблюдать за этой практикой в прошлый четверг во время своего визита в Киев. Никакой реакции со стороны Совета Безопасности на это преднамеренное нападение не последовало. В связи с этим бездействие Совета Безопасности и его способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжают вызывать раздражение международного сообщества, подрывать его авторитет, предусмотренный Уставом ООН, и создавать атмосферу безнаказанности",  заявил он.

Кислица поблагодарил Гутерриша за визит и отметил важность того, что он побывал в пригородах Киева и "своими глазами увидел чудовищные военные преступления, совершенные Россией в Украине".

"Я благодарен генеральному секретарю за четкую и недвусмысленную позицию в отношении войны против Украины как нарушения территориальной целостности и Устава ООН. Я ценю усилия по использованию механизмов "добрых услуг" для деэскалации. Каждая возможность должна быть использована для достижения мира! От имени президента Украины хочу поблагодарить генерального секретаря, команду ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса и спасения мирных жителей Мариуполя, который блокируется российской армией. И цитирую: "Весь мир узнал о роли в этом ООН и МККК. Это показало, что международные организации могут быть эффективными", – сказал дипломат.

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Как писал советник главы ОП Михаил Подоляк, взрывы прогремели в километре от места, где находился Гутерриш. ВВС сообщает, что генерального секретаря шокировало случившееся. Президент Украины Владимир Зеленский сказал: этот удар многое говорит о желании РФ унизить ООН.

Визит Гутерриша в Украину состоялся на следующий день после поездки в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела погибла Гирич, еще 10 человек пострадали.

Теги: Киев, ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, обстрелы, война России против Украины, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитарный режим. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитарный режим. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (145567)
2
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (88648)
3
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (61732)
4
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (36943)
5
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (28916)
6
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (28543)
7
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (25276)
8
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (21005)
 
 
 
 