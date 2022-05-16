ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет 107 тысячам семей – ДТЭК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За минувшую неделю свет вернули 93 051 семье из Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, подчеркнули энергетики
За минувшую неделю свет вернули 93 051 семье из Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, подчеркнули энергетики
Фото: dtek.com

За неделю с 9-го по 15 мая аварийные бригады вернули свет 107 тысячам домов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили 16 мая в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение последней недели аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 5794 домов в семи населенных пунктах Киевской области. В частности, энергетики полностью завершили работы по восстановлению электроснабжения в Иванковской общине Вышгородского района", – отметили в компании.

За минувшую неделю свет вернули 93 051 семье Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, подчеркнули энергетики. 

"Аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" за неделю смогли вернуть электроснабжение в дома жителей 112 населенных пунктов. Энергетики в Донецкой области продолжают работу по восстановлению сетей, как только военные ВСУ дают разрешение на безопасное выполнение", – заявили в ДТЭК.

Также специалисты ДТЭК вернули свет в более чем на 8000 домов в Одесской области и еще почти 1000 – в Днепропетровской.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105669)
2
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (98987)
3
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (37124)
4
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36021)
5
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34439)
6
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27583)
7
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26341)
8
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (22591)
 
 
 
 