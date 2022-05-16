За неделю энергетики вернули свет 107 тысячам семей – ДТЭК

За минувшую неделю свет вернули 93 051 семье из Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, подчеркнули энергетики Фото: dtek.com

"В течение последней недели аварийные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 5794 домов в семи населенных пунктах Киевской области. В частности, энергетики полностью завершили работы по восстановлению электроснабжения в Иванковской общине Вышгородского района", – отметили в компании.

За минувшую неделю свет вернули 93 051 семье Донецкой области, несмотря на активные боевые действия, подчеркнули энергетики.

"Аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" за неделю смогли вернуть электроснабжение в дома жителей 112 населенных пунктов. Энергетики в Донецкой области продолжают работу по восстановлению сетей, как только военные ВСУ дают разрешение на безопасное выполнение", – заявили в ДТЭК.

Также специалисты ДТЭК вернули свет в более чем на 8000 домов в Одесской области и еще почти 1000 – в Днепропетровской.