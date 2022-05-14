Более 150 компаний и организаций призывают ЕС ускорить развитие "зеленой" энергетики взамен российскому газу

В основе энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит слишком сильная зависимость от нестабильных поставок импортного газа, нефти и угля, убеждены авторы письма Фото: depositphotos.com

Руководители крупнейших компаний и бизнес-ассоциаций мира отметили, что сегодня в основе энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит слишком сильная зависимость от нестабильных поставок импортного газа, нефти и угля. Они убеждены, что пришило время проявить смелость и удвоить усилия по реализации зеленого соглашения – стремления ЕС к середине XXI века достичь углеродной нейтральности.

Это обращение к главе Европейской комиссии подписали руководители в том числе Microsoft Corp. и Unilever Plc., Neiman Marcus и H&M, а также многие другие. Из украинских компаний письмо подписала только одна – ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасной войны против Украины. ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению", – заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Пресс-служба компании сообщила, что руководители европейских бизнесов также признают необходимость пересмотра собственных бизнес-моделей для поддержания выполнения Европейского зеленого соглашения.