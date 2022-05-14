Энергетики вернули свет 26 тысячам семей в Одесской и Донецкой областях – ДТЭК

13 мая энергетики "ДТЭК Одесские электросети" вернули свет в 7 тысяч домов, обесточенных в результате ракетного удара и разрушения энергетической инфраструктуры.

"В течение недели электромонтеры "ДТЭК Одесские электросети" в круглосуточном режиме ремонтировали сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям. Над восстановлением сетей работало 84 работника и 24 единицы техники", – отмечают в компании.

В Донецкой области свет вернули в 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах. Электроснабжение снова получают 18 тысяч семей.

"В настоящее время без света жители 251 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – сообщили в ДТЭК.

Также 13 мая аварийные бригады дали свет еще 462 домам в Киевской области. Работы по восстановлению находятся на финальной стадии, отметили в компании.