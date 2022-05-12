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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетикам ДТЭК осталось несколько дней до полного восстановления света в Киевской области

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Дмитрий Сахарук: Это остатки того, что натворили оккупанты на Киевщине
Дмитрий Сахарук: Это остатки того, что натворили оккупанты на Киевщине
Скриншот: Сегодня / Telegram

Энергетикам компании ДТЭК осталось подключить всего 4 тыс. потребителей для полного возобновления электроснабжения деоккупированных сел и городов Киевской области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Фрагмент эфира национального телемарафона с его включением опубликовало в Telegram издание "Сегодня".

"В Киевской области мы уже завершаем возобновление после деоккупации. У нас без света остаются 4 тыс. потребителей в 10 населенных пунктах, – сказал Сахарук. – Это остатки того, что натворили оккупанты на Киевщине. Мы планируем в ближайшие дни завершить восстановление для того, чтобы полностью выйти на обеспечение электричеством всех домохозяйств в Киевской области".

По его словам, сейчас самые большие сложности с восстановлением электроснабжения в Донецкой области, где без света остаются 340 тыс. потребителей.

"Там постоянно проходят обстрелы. И поэтому то количество потребителей, которое мы запитываем, – как правило, они же и остаются без электричества. Это Лиманский, Авдеевский, Марьянский, Торецкий районы, где постоянно происходит обесточивание", – отметил Сахарук.

С начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,5 млн семей. Части потребителей из-за повторных обстрелов электроэнергию восстанавливали по несколько раз.

Теги: энергетика, электричество, Киевская область, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы
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