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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN опубликовала видео, как российские солдаты расстреляли под Киевом двух безоружных гражданских

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Пятеро российских солдат подошли к автосалону и пытались проникнуть в него, разбивая стекло и стреляя по замкам
Пятеро российских солдат подошли к автосалону и пытались проникнуть в него, разбивая стекло и стреляя по замкам
Фото: depositphotos.com

Российские солдаты расстреляли 16 марта двух безоружных гражданских мужчин возле автосалона. Видео расстрела, полученное с видеокамер наблюдения, опубликовала 12 мая телекомпания CNN.

Сообщается, что пятеро российских солдат подошли к автосалону и пытались проникнуть в него, разбивая стекло и стреляя по замкам. К ним вышли двое безоружных мужчин.

По данным телекомпании, один из мужчин был владельцем ограбленного автосалона, его семья не хочет называть его имя. Второй мужчина – 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.

Оккупанты обыскали их, о чем-то поговорили и отпустили.

Когда мужчины отошли на несколько метров, россияне выстрелили им в спину, нарушая законы войны, запрещающие нападать на гражданских лиц, отмечает CNN.

После этого солдаты проникли в помещение автосалона, начали обыскивать ящики и столы. На видео видно, что они пьют алкоголь и, вероятно, говорят тосты.

В то время охранник, который был еще жив, встал и с огнестрельным ранением дошел до своего поста, перевязал себе ногу и вызвал помощь. Мужчину пытались спасти волонтеры, однако он скончался от большой потери крови, сообщает телекомпания.

Дочь Пляца Юлия в разговоре с CNN рассказала, что не может посмотреть видео с расстрелом ее отца, однако хранит его, чтобы показать детям, чтобы они не забыли, "насколько дикими были захватчики". Женщина назвала россиян палачами и сказала, что надеется на международный суд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Киевская область, нападение, война России против Украины, обыски, охранник, мужчины, российские оккупанты
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