CNN опубликовала видео, как российские солдаты расстреляли под Киевом двух безоружных гражданских

Пятеро российских солдат подошли к автосалону и пытались проникнуть в него, разбивая стекло и стреляя по замкам Фото: depositphotos.com

Сообщается, что пятеро российских солдат подошли к автосалону и пытались проникнуть в него, разбивая стекло и стреляя по замкам. К ним вышли двое безоружных мужчин.

По данным телекомпании, один из мужчин был владельцем ограбленного автосалона, его семья не хочет называть его имя. Второй мужчина – 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.

Оккупанты обыскали их, о чем-то поговорили и отпустили.

Когда мужчины отошли на несколько метров, россияне выстрелили им в спину, нарушая законы войны, запрещающие нападать на гражданских лиц, отмечает CNN.

После этого солдаты проникли в помещение автосалона, начали обыскивать ящики и столы. На видео видно, что они пьют алкоголь и, вероятно, говорят тосты.

В то время охранник, который был еще жив, встал и с огнестрельным ранением дошел до своего поста, перевязал себе ногу и вызвал помощь. Мужчину пытались спасти волонтеры, однако он скончался от большой потери крови, сообщает телекомпания.

Дочь Пляца Юлия в разговоре с CNN рассказала, что не может посмотреть видео с расстрелом ее отца, однако хранит его, чтобы показать детям, чтобы они не забыли, "насколько дикими были захватчики". Женщина назвала россиян палачами и сказала, что надеется на международный суд.

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