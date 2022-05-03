"Сорванные ногти, связанные руки". В Киевской области нашли еще одну братскую могилу

"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что "Россия избрала путь террора мирного населения", поэтому должна быть признана государством – спонсором терроризма.
Зірвані нігті. Зв'язані руки. Ще одне поховання двох цивільних виявлено в селі Калинівка Київської області. Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму. pic.twitter.com/BrgBMnfqQ6— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.