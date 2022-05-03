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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сорванные ногти, связанные руки". В Киевской области нашли еще одну братскую могилу

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В Киевской области нашли тела двух мирных жителей
В Киевской области нашли тела двух мирных жителей
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

В селе Калиновка Киевской области после освобождения от российских оккупантов нашли братскую могилу. Об этом 3 мая в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "Россия избрала путь террора мирного населения", поэтому должна быть признана государством – спонсором терроризма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Киевская область, война России против Украины, Калиновка, Михаил Подоляк
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