"Сорванные ногти, связанные руки". В Киевской области нашли еще одну братскую могилу

"Сорванные ногти. Связанные руки. Еще одно захоронение двух гражданских обнаружено в селе Калиновка Киевской области. Сколько таких преступлений совершается прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что "Россия избрала путь террора мирного населения", поэтому должна быть признана государством – спонсором терроризма.

Зірвані нігті. Зв'язані руки. Ще одне поховання двох цивільних виявлено в селі Калинівка Київської області. Скільки таких злочинів відбувається просто зараз на окупованих територіях? Росія обрала шлях терору мирного населення та має бути визнана державою – спонсором тероризму. pic.twitter.com/BrgBMnfqQ6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)