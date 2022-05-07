Стреляли в голову, спину. Amnesty International задокументировала 22 случая убийств российскими военными в Киевской области

Сообщается, что Amnesty International задокументировала 22 случаи незаконных убийств, совершенных российскими военными в Киевской области.

Отмечается, что представители организации провели 12 дней в Буче, Ворзеле, Бородянке, Макарове, Дмитриевке и других населенных пунктах области. Они собрали свидетельства 45 человек, которые видели или знали об убийстве их родственников и соседей, а также 39 человек, которые были непосредственными свидетелями авиаударов, нанесенных по зданиям.

Amnesty International зафиксировала пять внесудебных казней в Буче в период с 4-го по 19 марта в комплексе из пяти зданий, расположенных к северо-западу от перекрестка Яблунская/Водопроводная, сообщается в докладе.

4 марта менеджер по продажам и отец двоих детей Евгений Петрашенко был застрелен в своей квартире на первом этаже на улице Яблунской, 203а.

На месте происшествия следователь обнаружил пули, которые идентифицировал как бронебойные патроны калибра 9x39 мм, которыми можно стрелять только из винтовок. Это оружие используется лишь несколькими российскими подразделениями, включая десантные войска и спецназ, говорится в докладе.

Жена 43-летнего Петрашенко Татьяна сообщила Amnesty International, что произошло в день убийства ее мужа.

"Я была в подвале, а Евгений был наверху в нашей квартире. Он написал мне сообщение в 20.00 о том, что российские солдаты ходят от двери к двери, пытаясь проникнуть в квартиры. Наша соседка рассказала, что она тоже была в своей квартире и, когда солдаты пытались войти, она позвонила Евгению и попросила его подойти. Она сказала солдатам, что она одна и откроет дверь только в присутствии своего соседа. Евгений пришел, она открыла дверь, солдаты обыскали ее квартиру и ушли, а Евгений ушел домой. Но от него не было вестей всю ночь и весь следующий день", – рассказала женщина.

6 марта их сосед Леонид Гой пошел проверить Петрашенко. Вернувшись, он сообщил Татьяне, что ее мужа застрелили. Российские военные разрешили ей зайти в квартиру. Женщина рассказала, что Евгений лежал мертвый на кухне. Ему стреляли в спину, легкие и печень. Тело мужчины оставалось в квартире до 10 марта, только тогда удалось похоронить его в могиле во дворе. Через неделю оккупанты убили Леонида, сообщает Amnesty International.

41-летнего Дмитрия Коновалова, по данным исследователей, застрелили у соседнего дома. Один из его братьев рассказал, что большую часть времени они находились в подвале соседнего дома, выходили в свои квартиры только для того, чтобы зарядить телефоны, поспать, воспользоваться ванной.

"4-го или 5 марта – я не помню точно, в какой день – незадолго до комендантского часа, примерно в 16.30–16.45, мой брат вышел во двор, где находились солдаты, чтобы покурить. Он и 15-летний сосед стояли в углу здания возле входа в подвал, выходящего на улицу Яблунскую. Когда они увидели, что несколько российских солдат приближаются, вернулись во двор. Мальчик побежал в подвал, а мой брат сидел на ступеньке подвальной лестницы и курил. Солдаты зашли за угол здания и несколько раз выстрелили в шею, грудь и лицо", – рассказал он.

Похоронить Коновалова им удалось только через пять дней в могиле во дворе.

12 марта оккупанты расстреляли 61-летнего Илью Навального. Его сосед Алексей Шолуденко рассказал Amnesty International, что утром Илья и еще один сосед пошли в больницу зарядить свои телефоны, а когда они вернулись, Шолуденко начал готовить обед. Навальный пришел пообедать, а затем ушел домой. Через два часа они услышали крики и увидели, как несколько солдат бегают по двору, кричат и стреляют. После того как стрельба закончилась, пожилая пара из пятого подъезда пришла к ним в подвал, а после 17.00 вернулась домой. Во дворе они увидели Навального, лежащего лицом вниз, говорится в докладе.

Трое соседей рассказали, что на следующее утро они осмотрели тело Навального и обнаружили, что выстрелы были произведены в спину и голову. Рядом с телом были разбросаны вырванные из его удостоверения личности страницы. Свидетели высказывали предположение, что фамилия Навального могла стать причиной его убийства, пишет Amnesty International.

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