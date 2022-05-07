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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рефрижераторы во дворе, погибшие, которых невозможно узнать. Проект "Український свідок" показал работу морга в Буче

Рефрижераторы во дворе, погибшие, которых невозможно узнать. Проект "Український свідок" показал работу морга в Буче / ГОРДОН

Скриншот: Ukrainian Witness / YouTube

Проект "Український свідок" 6 мая обнародовал сюжет о том, как сейчас работает морг в Буче Киевской области, освобожденной от российских оккупантов.

В ролике говорится, что в морге не хватает места, в связи с чем на территории поставили рефрижераторы, где хранят тела погибших. 

"Собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких. Стоят рефрижераторы с телами, тела из этих рефрижераторов перенаправляются в другие морги. Полицейский, который вскрывает мешок [с телом], достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это записывается, затем цепляется номерок", – рассказал проекту волонтер Максим о процессе опознания погибших. 

Другой волонтер – Евгений – отметил, что в этом морге находятся не все найденные или эксгумированные тела, но большинство находится там. Многие родственники не смогли узнать своих близких, сказал волонтер.

"Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать", – пояснил он. По его словам, для опознания тел у родственников берут ДНК. 

Также работники проекта показали разговор с жительницей Бучи, которая ищет своего сына. По словам женщины, последний раз она видела его 3 марта. "Вся семья надеется, что он жив", – сказала она. 

Осторожно, видео содержит чувствительный контент. Для просмотра нужно перейти по ссылке в YouTube.

https://www.facebook.com/ukrainianwitness/posts/129294623040739

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДНК, оккупация, Буча, война России против Украины, погибшие, эксгумация
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