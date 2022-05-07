Рефрижераторы во дворе, погибшие, которых невозможно узнать. Проект "Український свідок" показал работу морга в Буче

В ролике говорится, что в морге не хватает места, в связи с чем на территории поставили рефрижераторы, где хранят тела погибших.
"Собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких. Стоят рефрижераторы с телами, тела из этих рефрижераторов перенаправляются в другие морги. Полицейский, который вскрывает мешок [с телом], достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это записывается, затем цепляется номерок", – рассказал проекту волонтер Максим о процессе опознания погибших.
Другой волонтер – Евгений – отметил, что в этом морге находятся не все найденные или эксгумированные тела, но большинство находится там. Многие родственники не смогли узнать своих близких, сказал волонтер.
"Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать", – пояснил он. По его словам, для опознания тел у родственников берут ДНК.
Также работники проекта показали разговор с жительницей Бучи, которая ищет своего сына. По словам женщины, последний раз она видела его 3 марта. "Вся семья надеется, что он жив", – сказала она.
Осторожно, видео содержит чувствительный контент. Для просмотра нужно перейти по ссылке в YouTube.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".
18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.