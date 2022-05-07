Рефрижераторы во дворе, погибшие, которых невозможно узнать. Проект "Український свідок" показал работу морга в Буче

В ролике говорится, что в морге не хватает места, в связи с чем на территории поставили рефрижераторы, где хранят тела погибших.

"Собираются родственники, которые в течение нескольких недель пытаются найти своих близких. Стоят рефрижераторы с телами, тела из этих рефрижераторов перенаправляются в другие морги. Полицейский, который вскрывает мешок [с телом], достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это записывается, затем цепляется номерок", – рассказал проекту волонтер Максим о процессе опознания погибших.

Другой волонтер – Евгений – отметил, что в этом морге находятся не все найденные или эксгумированные тела, но большинство находится там. Многие родственники не смогли узнать своих близких, сказал волонтер.

"Прошло немало времени, и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно узнать", – пояснил он. По его словам, для опознания тел у родственников берут ДНК.

Также работники проекта показали разговор с жительницей Бучи, которая ищет своего сына. По словам женщины, последний раз она видела его 3 марта. "Вся семья надеется, что он жив", – сказала она.

Осторожно, видео содержит чувствительный контент. Для просмотра нужно перейти по ссылке в YouTube.

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