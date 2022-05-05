"Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду". Reuters идентифицировало российских военных, которые дислоцировались в Буче

По данным городских властей, в Буче было обнаружено 412 тел убитых оккупантами украинцев Фото: ЕРА

Отмечается, что командир "Витязя" – Виктор Золотов, бывший охранник президента России Владимира Путина, а само подразделение подчиняется непосредственно Путину.

Также Reuters нашло доказательства в подтверждение пребывания в Буче 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

В 2014 году Путин наградил эту дивизию за выполнение боевых задач во время оккупационной войны на востоке Украины. Это подразделение подчиняется близкому соратнику Путина, министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает агентство.

Одним из доказательств пребывания 76-й дивизий в Буче стало найденное письмо к десантнику, в котором его жена пишет, что скучает по нему и ждет его возвращения домой.

"Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду. Я знаю и верю, что ты вернешься и с тобой все будет хорошо. Ты, главное, береги себя. Слышишь, мы тебя ждем", – говорится в письме.

По сообщению понятно, что женщина ждет ребенка и находится на 26-й неделе беременности.

По данным Reuters, письмо было найдено в сожженном доме жителя Бучи Виталия Животовского среди документов местных жителей, которых допрашивали российские оккупанты.

Сообщается, что солдат, которому было адресовано письмо, – десантник из Пскова Александр Логвиненко. Его жену зовут Оксана Рыбакова. Два человека, которые знают женщину, подтвердили агентству, что Рыбакова с Логвиненко были парой.

В доме соседей Животовского жили солдаты той же дивизии, пишет Reuters. Один из них написал на стене баллончиком надпись "Wolf_68". Числом 68 обозначается Тамбовская область.

Агентство нашло в соцсетях россиянина по имени Кирилл Крючков, использующего Wolf_68 как свой ник.

Крючков родом из Тамбова, сейчас живет в Пскове. Два человека, знающих Крючкова, сообщили Reuters, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Один из источников рассказал, что Крючков был в Украине.

19 апреля Крючков опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как солдаты, одетые в военную форму, пьют пиво и курят кальян в баре. У одного солдата на руке была нашивка десантника. На втором была нашивка с буквой V, являющаяся символом российской войны.

Reuters нашло также другие доказательства присутствия десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Буче.

В документе, который один из местных жителей нашел среди заброшенных минометных футляров на улице Водопроводной в Буче, указано, что минометы проверяли офицеры воинской части 74268. По данным агентства, эта часть базируется в Пскове, ее юридический адрес является частью того же военного комплекса в Пскове, где расположен штаб 76-й дивизии.

Другой житель передал Reuters список радиопозывных, найденных на улице Вокзальной. В документе говорится, что позывные – уникальные кодовые обозначения для радиопередач – использовались 104-м десантно-штурмовым полком, также входящим в состав 76-й дивизии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)