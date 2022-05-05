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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду". Reuters идентифицировало российских военных, которые дислоцировались в Буче

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По данным городских властей, в Буче было обнаружено 412 тел убитых оккупантами украинцев
По данным городских властей, в Буче было обнаружено 412 тел убитых оккупантами украинцев
Фото: ЕРА

Среди российских оккупантов, которые пытали и убивали украинцев в Буче Киевской области, были военнослужащие элитного подразделения "Витязь", находящегося под командованием Росгвардии. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, опубликованном 5 мая.

Отмечается, что командир "Витязя" – Виктор Золотов, бывший охранник президента России Владимира Путина, а само подразделение подчиняется непосредственно Путину.

Также Reuters нашло доказательства в подтверждение пребывания в Буче 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

В 2014 году Путин наградил эту дивизию за выполнение боевых задач во время оккупационной войны на востоке Украины. Это подразделение подчиняется близкому соратнику Путина, министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает агентство.

Одним из доказательств пребывания 76-й дивизий в Буче стало найденное письмо к десантнику, в котором его жена пишет, что скучает по нему и ждет его возвращения домой.

"Пуся, я безумно сильно тебя люблю, очень скучаю и жду. Я знаю и верю, что ты вернешься и с тобой все будет хорошо. Ты, главное, береги себя. Слышишь, мы тебя ждем", – говорится в письме.

По сообщению понятно, что женщина ждет ребенка и находится на 26-й неделе беременности.

По данным Reuters, письмо было найдено в сожженном доме жителя Бучи Виталия Животовского среди документов местных жителей, которых допрашивали российские оккупанты.

Сообщается, что солдат, которому было адресовано письмо, – десантник из Пскова Александр Логвиненко. Его жену зовут Оксана Рыбакова. Два человека, которые знают женщину, подтвердили агентству, что Рыбакова с Логвиненко были парой.

В доме соседей Животовского жили солдаты той же дивизии, пишет Reuters. Один из них написал на стене баллончиком надпись "Wolf_68". Числом 68 обозначается Тамбовская область.

Агентство нашло в соцсетях россиянина по имени Кирилл Крючков, использующего Wolf_68 как свой ник.

Крючков родом из Тамбова, сейчас живет в Пскове. Два человека, знающих Крючкова, сообщили Reuters, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Один из источников рассказал, что Крючков был в Украине.

19 апреля Крючков опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как солдаты, одетые в военную форму, пьют пиво и курят кальян в баре. У одного солдата на руке была нашивка десантника. На втором была нашивка с буквой V, являющаяся символом российской войны.

Reuters нашло также другие доказательства присутствия десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Буче.

В документе, который один из местных жителей нашел среди заброшенных минометных футляров на улице Водопроводной в Буче, указано, что минометы проверяли офицеры воинской части 74268. По данным агентства, эта часть базируется в Пскове, ее юридический адрес является частью того же военного комплекса в Пскове, где расположен штаб 76-й дивизии.

Другой житель передал Reuters список радиопозывных, найденных на улице Вокзальной. В документе говорится, что позывные – уникальные кодовые обозначения для радиопередач – использовались 104-м десантно-штурмовым полком, также входящим в состав 76-й дивизии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.

Теги: Украина, военные, оккупация, Киевская область, десантники, Псков, расследование, Буча, война России против Украины, документы, Росгвардия, войска, российские оккупанты
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