ДТЭК Ахметова передал защитникам Украины 142 автомобиля

"Группа ДТЭК оказывает всестороннюю поддержку ВСУ и силам территориальной обороны, организуя покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства", – сообщили в компании.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что приоритет группы – помощь Украине и украинцам.
"Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он излагает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", – прокомментировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предприятия Рината Ахметова и его благотворительный фонд с начала полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.