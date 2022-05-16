ДТЭК Ахметова передал защитникам Украины 142 автомобиля

Машины для армии ДТЭК передал из своего автопарка Фото: dtek.com

"Группа ДТЭК оказывает всестороннюю поддержку ВСУ и силам территориальной обороны, организуя покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства", – сообщили в компании.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что приоритет группы – помощь Украине и украинцам.

"Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он излагает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", – прокомментировал он.

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