С оккупированной территории удалось выехать мариупольцам, которые ждали этого три дня – советник мэра Мариуполя

"Мариуполь. Эвакуация. Хорошие новости. Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупный портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и сбрасывали на него авиабомбы, вели обстрелы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами.