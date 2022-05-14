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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С оккупированной территории удалось выехать мариупольцам, которые ждали этого три дня – советник мэра Мариуполя

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Андрющенко отметил, что новости хорошие
Андрющенко отметил, что новости хорошие
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты пропустили колонну с машинами мариупольцев, которые эвакуировались на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом 14 мая сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Эвакуация. Хорошие новости. Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупный портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и сбрасывали на него авиабомбы, вели обстрелы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами.

Теги: Россия, Запорожье, автомобили, война, Мариуполь, эвакуация, советник, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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