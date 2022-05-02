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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал 2,1 млрд грн для помощи Украине

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Бизнесы Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизни"
Бизнесы Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизни"
Фото: пресс-служба Рината Ахметова

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и на оказание помощи населению, пострадавшему от войны. Об этом 2 мая пишет "РБК-Украина" и сообщает на своем сайте пресс-служба СКМ.

"С 24 февраля Ринат Ахметов уже передал более 2,1 млрд грн, или почти $72 млн, на помощь Украине и украинцам. Для этого он объединил усилия бизнесов СКМ, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер". Для того чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", – сообщили в компании.

Для нужд защитников Украины закуплены средства индивидуальной защиты, дроны, тепловизоры, противотанковые ежи, фортификационные сооружения, аптечки и прочие необходимые вещи. Фонд Рината Ахметова вместе с бизнесами СКМ организовали гуманитарную помощь населению лекарствами, продуктами питания, помогают в эвакуации и обустройстве убежищ, перечислили в пресс-службе.

"В городах присутствия бизнесов СКМ разворачиваются центры поддержки и рабочие места для переселенцев, предоставляются топливо, материалы и любая доступная помощь коммунальным службам. "Укрзалізниці" предоставляется уголь для эвакуационных поездов. ДТЭК Ахметова также бесплатно поставляет электричество медикам, пекарям, военным в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях", – отметили в СКМ.

Бизнесы Ахметова в координации с его Фондом организовали гуманитарный проект "Спасаем жизни" для закупки, доставки и передачи гуманитарных грузов из Европы для незащищенных слоев населения в украинских городах, напомнили в компании.

"Футбольный клуб "Шахтер" развернул Shelter Centre на "Арене Львов" (принял уже более 500 переселенцев) и начал серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны. "Медиа Группа Украина" под патронатом Минкульта и Офиса президента, совместно с другими медиагруппами развернула международный канал иновещания "FreeДом", на который ежемесячно направляет миллионы гривен собственных средств", – добавили авторы сообщения.

Также в пресс-службе подчеркнули, что еще до вторжения России бизнесы СКМ по инициативе Ахметова заранее передали государству авансом 1 млрд грн (более $30 млн) налогов за 2022 год для повышения обороноспособности страны и поддержки экономики.

"Итого с начала 2022 года общий объем переданных для Украине Ринатом Ахметовым средств составляет свыше 3 млрд грн, или более $100 млн", – подытожили в пресс-службе СКМ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, ДТЭК, Шахтер Донецк, гуманитарная помощь, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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