"Метинвест" и Фонд Рината Ахметова передали в Кривой Рог 15 тыс. продуктовых наборов

Авторы материала отмечают, что за 2,5 месяца полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кривой Рог принял около 50 тыс. переселенцев. Чтобы их поддержать, "Метинвест" открыл два гуманитарных хаба в Польше, оттуда грузы отправляются в распределительные центры в Украине. В Кривом Роге такой центр работает на Центральном ГОКе.

"Сегодня метинвестовцы демонстрируют незаурядное мужество и стойкость. Люди не покинули рабочие места и работают на производстве. Они понимают, что стране необходима поддержка горняков и металлургов, необходимы средства для усиления армии, ускорения победы и восстановления разрушенной инфраструктуры. Нашей сильной стороной является человечность. Это доказывают наши волонтеры. Ежедневно более полусотни рабочих ЦГОКа работают в распределительном хабе и формируют продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизнь". На сегодняшний день мы уже передали военной администрации Кривого Рога 15 тыс. продовольственных наборов для дальнейшего распределения между нуждающимися", – цитирует издание генерального директора Центрального ГОКа группы "Метинвест" Дмитрия Шевчика.

"Сегодня" пишет, что наборы составляются с учетом рекомендаций ВОЗ по необходимой калорийности, продуктов хватает на неделю полноценного питания: в пакетах мука и макароны, мясные консервы и паштеты, масло и крупы, сгущенка и сахар.

"Я мама четырех малышей. Старшей дочери восемь лет, а младшему ребенку всего восемь месяцев. Эта помощь для нас очень важна. Когда есть сахар, мука, растительное масло, уже можно приготовить детям еду. Я считаю, что это очень хорошее дело", – рассказала изданию Мария Булах.