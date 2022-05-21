Зеленский: Выйти на линию 24 февраля – это победа. Мы уже сломали хребет одной из самых больших армий мира

Зеленский: Мы сломали хребет одной из самых больших армий мира. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет Фото: ЕРА

Зеленский 5 апреля тоже озвучивал такую позицию и объяснял, что в боях за территорию Луганской и Донецкой областей, которые были под оккупацией с 2014 года, могут погибнуть порядка 50 тыс. украинцев.

"Каким бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное – уберечь больше людей, военных – смелых людей, готовых отдать жизнь. Считаю, что это наша большая ценность и сокровище, как показал результат этого вторжения. Поэтому считаю так: не нужно быть очень жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Потому что справедливость – когда наше государство все вернет", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, не изменилось ли его мнение о том, что будет для Украины победой.

Он высказал уверенность, что Украина вернет свои территории, но отметил, что есть оккупированные земли, а есть такие, где россияне "уже окапывались" – они там "стоят, сидят, они там глубоко". Ценой деоккупации последних могут быть десятки тысяч погибших, повторил он.

"Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была 24-го числа, для нашего государства – это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Но мы же должны смотреть цену этой войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уже точно. Мы сломали хребет самой большой или одной из самых больших армий мира. Мы это уже сделали. Точно. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные, они тоже хотят жить. Просто у них такая работа, такие же дети, они так же смотрят на солнце. Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – добавил Зеленский.

По его мнению, после этого должны состояться переговоры с Россией.

"Тогда мы перейдем ко второй части, и я хотел бы, чтобы ума у этой страны [России] было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. Чтобы результатом этого разговора стала окончательно справедливость для нас. А мы ее в нашем государстве понимаем одинаково", – добавил Зеленский.

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