ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Выйти на линию 24 февраля – это победа. Мы уже сломали хребет одной из самых больших армий мира

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы сломали хребет одной из самых больших армий мира. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет
Зеленский: Мы сломали хребет одной из самых больших армий мира. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ICTV, которое вышло 21 мая, подтвердил, что будет считать победой в войне с Россией откат российских войск на позиции до 24 февраля.

Зеленский 5 апреля тоже озвучивал такую позицию и объяснял, что в боях за территорию Луганской и Донецкой областей, которые были под оккупацией с 2014 года, могут погибнуть порядка 50 тыс. украинцев.

"Каким бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное – уберечь больше людей, военных – смелых людей, готовых отдать жизнь. Считаю, что это наша большая ценность и сокровище, как показал результат этого вторжения. Поэтому считаю так: не нужно быть очень жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Потому что справедливость – когда наше государство все вернет", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, не изменилось ли его мнение о том, что будет для Украины победой.

Он высказал уверенность, что Украина вернет свои территории, но отметил, что есть оккупированные земли, а есть такие, где россияне "уже окапывались" – они там "стоят, сидят, они там глубоко". Ценой деоккупации последних могут быть десятки тысяч погибших, повторил он.

"Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была 24-го числа, для нашего государства – это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Но мы же должны смотреть цену этой войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уже точно. Мы сломали хребет самой большой или одной из самых больших армий мира. Мы это уже сделали. Точно. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные, они тоже хотят жить. Просто у них такая работа, такие же дети, они так же смотрят на солнце. Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – добавил Зеленский.

По его мнению, после этого должны состояться переговоры с Россией.

"Тогда мы перейдем ко второй части, и я хотел бы, чтобы ума у этой страны [России] было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. Чтобы результатом этого разговора стала окончательно справедливость для нас. А мы ее в нашем государстве понимаем одинаково", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (108775)
2
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (54913)
3
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (38223)
4
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину (34475)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (20387)
6
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (19808)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16775)
8
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды (16288)
 
 
 
 