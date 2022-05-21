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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда заявил, что Зеленский 23 февраля сказал ему, что уверен: РФ атакует через несколько часов

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Дуда, Зеленский и Науседа 23 февраля встречались в Киеве
Дуда, Зеленский и Науседа 23 февраля встречались в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Polska Times, которое вышло 19 мая, заявил, что 23 февраля завершил свой визит в Киев за несколько часов до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам президента Польши, Зеленский, прощаясь с ним 23 февраля сказал, что уверен: РФ атакует Украину через несколько часов.

Зеленский сказал Дуде, что россияне думают, будто украинцы не будут воевать, но они ошибаются. Президент Украины напомнил, что война продолжается с 2014 года и украинская армия "совсем другая", чем та, что была восемь лет назад.

"Напоследок Зеленский сказал: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз", – добавил Дуда, назвав прощание трогательным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дуда 23 февраля посетил Украину вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. На пресс-конференции в Киеве он призывал президента РФ Владимира Путина не отдавать приказ о вооруженной агрессии.

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока, в крупных украинских городах прогремели взрывы.

Польша с тех пор приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь. Дуда – в числе лидеров Европы, которые посетили Киев в марте – апреле, уже после начала вторжения.

Оба президента считают, что в истории отношений двух стран начался новый этап. "Даже те исторические вопросы, которые есть у двух государств, – мелкие в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны России", – говорил Зеленский 30 апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Польша, вторжение, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, визит
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