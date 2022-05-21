Дуда заявил, что Зеленский 23 февраля сказал ему, что уверен: РФ атакует через несколько часов

По словам президента Польши, Зеленский, прощаясь с ним 23 февраля сказал, что уверен: РФ атакует Украину через несколько часов.

Зеленский сказал Дуде, что россияне думают, будто украинцы не будут воевать, но они ошибаются. Президент Украины напомнил, что война продолжается с 2014 года и украинская армия "совсем другая", чем та, что была восемь лет назад.

"Напоследок Зеленский сказал: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз", – добавил Дуда, назвав прощание трогательным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)