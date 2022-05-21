"У некоторых стран просто стоит". Зеленский призвал "Рамштайн" помочь с поставками Украине американских РСЗО

Глава Украинского государства выразил надежду, что положительные новости по этому поводу появятся после запланированного на 23 мая второго заседания на авиабазе США в Германии Рамштайн контактной группы по Украине, которая обсудит предоставление Киеву военной помощи.

"Скажу честно, у нас есть большие ожидания. Я бы назвал это долгожданным процессом. Мы благодарны за большую военную поддержку, которую оказывают те или иные государства. Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США к каждому европейскому государству – по MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военные "шаг за шагом" освобождают оккупированные российскими войсками территории.

"Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснил президент Украины.

Зеленский сказал, что Россия боится объединения стран в поддержку Украины, угрожает государствам, пытаясь помешать передаче оружия, и призвал международное сообщество не бояться Москвы.

"Она боится крепкого объединения, что ЕС вместе с США будут действовать как один организм. Это очень важно и для нас, потому что в этом едином организме Украина сегодня – кулак. Поэтому нам очень нужна ваша предметная помощь", – заявил Зеленский.

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