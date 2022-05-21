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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У некоторых стран просто стоит". Зеленский призвал "Рамштайн" помочь с поставками Украине американских РСЗО

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Зеленский: Мы обращаемся ко всем странам
Зеленский: Мы обращаемся ко всем странам
Фото: president.gov.ua

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам после встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве, что Украине для защиты от российской агрессии необходимы американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Об этом сообщает сайт президента.

Глава Украинского государства выразил надежду, что положительные новости по этому поводу появятся после запланированного на 23 мая второго заседания на авиабазе США в Германии Рамштайн контактной группы по Украине, которая обсудит предоставление Киеву военной помощи.

"Скажу честно, у нас есть большие ожидания. Я бы назвал это долгожданным процессом. Мы благодарны за большую военную поддержку, которую оказывают те или иные государства. Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США к каждому европейскому государству – по MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военные "шаг за шагом" освобождают оккупированные российскими войсками территории.

"Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснил президент Украины.

Зеленский сказал, что Россия боится объединения стран в поддержку Украины, угрожает государствам, пытаясь помешать передаче оружия, и призвал международное сообщество не бояться Москвы.

"Она боится крепкого объединения, что ЕС вместе с США будут действовать как один организм. Это очень важно и для нас, потому что в этом едином организме Украина сегодня – кулак. Поэтому нам очень нужна ваша предметная помощь", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Теги: Россия, США, оружие, война, военные, оккупация, боеприпасы, РСЗО, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, авиабаза, Антониу Кошта, заседание, российские оккупанты
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