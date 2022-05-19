СМИ сообщили, что США отказываются поставлять Украине РСЗО, опасаясь, что ВСУ ударят ими по территории РФ. В СНБО отреагировали

Об этом 18 мая написало Politico со ссылкой на источники.

По их словам, в Вашингтоне опасаются, что ВСУ ударят американскими РСЗО по территории РФ, что может затянуть конфликт.

Один из сотрудников Конгресса США отметил в комментарии изданию, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников из более чем 40 стран на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ "был импульс, но, похоже, он остыл".

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США.

По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Дальность стрельбы РСЗО M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет от 20 до более чем 100 миль (32 – 160 км), а M142 HIMARS – до 300 км.

Politico подчеркивает, что Украина ищет более точные и мощные американские системы, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Донбассе.

В Белом доме опасаются, что отправка РСЗО Украине может быть воспринята в Кремле как эскалация ситуации.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico, что США якобы опасаются передавать Украине РСЗО из-за вероятности их использования по целям на территории РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)