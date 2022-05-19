СМИ сообщили, что США отказываются поставлять Украине РСЗО, опасаясь, что ВСУ ударят ими по территории РФ. В СНБО отреагировали

Об этом 18 мая написало Politico со ссылкой на источники.
По их словам, в Вашингтоне опасаются, что ВСУ ударят американскими РСЗО по территории РФ, что может затянуть конфликт.
Один из сотрудников Конгресса США отметил в комментарии изданию, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников из более чем 40 стран на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ "был импульс, но, похоже, он остыл".
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США.
По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Дальность стрельбы РСЗО M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет от 20 до более чем 100 миль (32 – 160 км), а M142 HIMARS – до 300 км.
Politico подчеркивает, что Украина ищет более точные и мощные американские системы, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Донбассе.
В Белом доме опасаются, что отправка РСЗО Украине может быть воспринята в Кремле как эскалация ситуации.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico, что США якобы опасаются передавать Украине РСЗО из-за вероятности их использования по целям на территории РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.
8 мая глава Украинского государства Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами "Большой семерки", его цитирует пресс-центр Офиса президента.
В опубликованном 21 апреля 2022 года интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине. "Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.
В Кремле слова Данилова назвали "анонсированием теракта".
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в эфире "24 канала" говорил 8 мая, что судьба Крымского моста (через Керченский пролив), соединившего оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край России, уже решена. "Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заверил он.