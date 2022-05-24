В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе

Текст для книги написал американский писатель Майкл Фризелл, автором рисунков является Пабло Мартинен. Книга доступна доступна в цифровом и печатном виде. Также издатели готовят специальный коллекционный экземпляр в твердом переплете.
По словам Фризелла, работа над сценарием комикса о Зеленском была сложной.
"Мы с издателем хотели сосредоточиться на человеке, выходящем за рамки нынешнего внимания СМИ, на войне Украины с Россией и противостоянии Зеленского с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Кто он? Что заставляет его действовать? Почему он сейчас правильный лидер для Украины? Это то, что меня интересовало, когда я начал исследование", – рассказал писатель.
Издатель Даррен Дж. Дэвис отметил, что посвященная Зеленскому книга комиксов "очень много значит для него из-за его украинского происхождения".
"Обе пары моих бабушек и дедушек иммигрировали из Украины. Я хотел не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на общее дело", – отметил он.
Предыдущие серии комиксов издательства были посвящены таким известным политикам, как Барак Обама, Дональд Трамп, Кондолиза Райс, Джордж Буш, Джастин Трюдо, Нельсон Мандела, Элизабет Уоррен.
Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.
В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.