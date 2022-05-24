В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе

Текст для книги написал американский писатель Майкл Фризелл, автором рисунков является Пабло Мартинен. Книга доступна доступна в цифровом и печатном виде. Также издатели готовят специальный коллекционный экземпляр в твердом переплете.

По словам Фризелла, работа над сценарием комикса о Зеленском была сложной.

"Мы с издателем хотели сосредоточиться на человеке, выходящем за рамки нынешнего внимания СМИ, на войне Украины с Россией и противостоянии Зеленского с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Кто он? Что заставляет его действовать? Почему он сейчас правильный лидер для Украины? Это то, что меня интересовало, когда я начал исследование", – рассказал писатель.

Издатель Даррен Дж. Дэвис отметил, что посвященная Зеленскому книга комиксов "очень много значит для него из-за его украинского происхождения".

"Обе пары моих бабушек и дедушек иммигрировали из Украины. Я хотел не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на общее дело", – отметил он.

Фото: tidalwavecomics.com