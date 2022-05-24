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24 мая, 2022
 
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В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе

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Зеленский стал президентом весной 2019 года
Зеленский стал президентом весной 2019 года
Фото: ЕРА

Американское издательство TidalWave Comics презентовало в рамках серии комиксов о политиках 22-страничный комикс, посвященный президенту Украины Владимиру Зеленскому. Часть выручки от продажи комикса под названием "Политическая власть: Владимир Зеленский" будет передана Международному Красному Кресту для помощи украинцам. Об этом сообщается на сайте издательства.

Текст для книги написал американский писатель Майкл Фризелл, автором рисунков является Пабло Мартинен. Книга доступна доступна в цифровом и печатном виде. Также издатели готовят специальный коллекционный экземпляр в твердом переплете.

По словам Фризелла, работа над сценарием комикса о Зеленском была сложной.

"Мы с издателем хотели сосредоточиться на человеке, выходящем за рамки нынешнего внимания СМИ, на войне Украины с Россией и противостоянии Зеленского с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Кто он? Что заставляет его действовать? Почему он сейчас правильный лидер для Украины? Это то, что меня интересовало, когда я начал исследование",  рассказал писатель.

Издатель Даррен Дж. Дэвис отметил, что посвященная Зеленскому книга комиксов "очень много значит для него из-за его украинского происхождения".

"Обе пары моих бабушек и дедушек иммигрировали из Украины. Я хотел не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на общее дело", – отметил он. 

Фото: tidalwavecomics.com
Фото: tidalwavecomics.com

Контекст:

Предыдущие серии комиксов издательства были посвящены таким известным политикам, как Барак Обама, Дональд Трамп, Кондолиза Райс, Джордж Буш, Джастин Трюдо, Нельсон Мандела, Элизабет Уоррен. 

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.

Теги: Владимир Путин, Нельсон Мандела, Джордж Буш, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джастин Трюдо, Кондолиза Райс
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