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ПОЛИТИКА

Глава МВД считает, что у украинцев должно быть оружие для личной защиты

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Монастырский: Наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Сегодня мы можем сказать, что этот экзамен сдан
Монастырский: Наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Сегодня мы можем сказать, что этот экзамен сдан
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает, что у украинцев должно быть оружие для личной защиты. Об этом он заявил 2 июня в эфире национального телемарафона, комментируя результаты опроса по поводу отношения украинцев к обороту оружия, который проводили в "Дії". Запись комментария обнародовала пресс-служба МВД.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов всем нам. Думали, каким образом будет использовано это оружие, не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины. Но сегодня мы приближаемся к 100-му дню сопротивления [агрессии] и можем сказать, что этот экзамен сдан. Сегодня ответственные владельцы оружия – большинство из них – находятся на фронте, защищают наше государство во многих городах Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей", – сказал Монастырский. 

Опрос, который провели в "Дії", показал изменение общественного мнения к обороту оружия. Опрос, который проводило министерство год назад, свидетельствовал, что только треть украинцев считала возможным владение оружием для самозащиты, новый опрос показал, что за это выступают 59% респондентов.

Монастырский рассказал, что сейчас в парламенте ко второму чтению готовят законопроект об обороте оружия. Он ожидает, что результаты опроса будут учтены нардепами. 

"Я понимаю, что Украина не будет такой, как раньше, мы должны реагировать соответствующим образом, – сказал он. – Оборот оружия однозначно должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие". 

Монастырский не стал прогнозировать, когда этот законопроект рассмотрит Верховная Рада.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (парламентский комитет посоветовал отклонить).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, МВД, оружие, законопроект, украинцы, Денис Монастырский
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