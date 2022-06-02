Глава МВД считает, что у украинцев должно быть оружие для личной защиты

Монастырский: Наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Сегодня мы можем сказать, что этот экзамен сдан Фото: mvs.gov.ua

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов всем нам. Думали, каким образом будет использовано это оружие, не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины. Но сегодня мы приближаемся к 100-му дню сопротивления [агрессии] и можем сказать, что этот экзамен сдан. Сегодня ответственные владельцы оружия – большинство из них – находятся на фронте, защищают наше государство во многих городах Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей", – сказал Монастырский.

Опрос, который провели в "Дії", показал изменение общественного мнения к обороту оружия. Опрос, который проводило министерство год назад, свидетельствовал, что только треть украинцев считала возможным владение оружием для самозащиты, новый опрос показал, что за это выступают 59% респондентов.

Монастырский рассказал, что сейчас в парламенте ко второму чтению готовят законопроект об обороте оружия. Он ожидает, что результаты опроса будут учтены нардепами.

"Я понимаю, что Украина не будет такой, как раньше, мы должны реагировать соответствующим образом, – сказал он. – Оборот оружия однозначно должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие".

Монастырский не стал прогнозировать, когда этот законопроект рассмотрит Верховная Рада.