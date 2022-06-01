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Почти 59% украинцев поддержали разрешение на ношение оружия для личной защиты – опрос в "Дії"

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Категорически против легализации оружия почти 22% украинцев
Категорически против легализации оружия почти 22% украинцев
Фото: depositphotos.com

На портале "Дія" завершилось голосование по поводу отношения украинцев к владению оружием. Согласно результатам, обнародованным в приложении, около 59% респондентов проголосовали за разрешение на ношение оружия для личной защиты.

Всего в опросе приняли участие 1,7 млн человек. Респонденты могли выбрать один из трех вариантов:

  • разрешить иметь короткоствольное огнестрельное оружие всем гражданам, соответствующим закону, но носить оружие запрещено. Хранить его можно только дома, использовать в тирах и на стрельбищах (поддержали 19,43%);
  • пистолеты могут иметь все граждане, отвечающие требованиям закона, и свободно носить их с собой в общественных местах (поддержали 58,75%);
  • пистолеты категорически не должны быть разрешены для гражданского населения (поддержали 21,82%).
Скриншот: Приложение "Дія"
Скриншот: Приложение "Дія"

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (парламентский комитет посоветовал отклонить).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, соцопрос, украинцы, приложение Дія
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